Dois concertos na Trofa na noite de sexta-feira

Como é tradição, a programação do primeiro mês do novo ano na Casa das Artes de Famalicão abre com os Concertos de Ano Novo. São nos dias 7 (21h30) e 8 (16h30), pela Banda Marcial de Arnoso e Banda de Riba d´Ave, respetivamente. A novidade é a ausência da Banda de Famalicão nesta iniciativa.

Ainda para janeiro, está reservada a exibição do filme Avatar – O Caminho da Água, no dia 14, enquanto que na noite do dia 28, há concerto pelo The Legendary Tigerman. Há, ainda, outras propostas ao longo do mês, designadamente mais um episódio do Observatório de Cinema, Close-Up.