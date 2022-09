Dois detidos pela ASAE por estarem envolvidos em esquema ilegal de venda de bilhetes para os Coldplay

O piloto do helicóptero que se despenhou esta quinta-feira à tarde quando combatia um incêndio no concelho de Amares “encontra-se em estado grave no Hospital de Braga, não correndo risco de vida”, segundo a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEP), explicou que o piloto “está fora de perigo de vida”, sublinhando, no entanto, tratar-se “de um ferido grave, com várias lesões e fraturas, nomeadamente ao nível dos membros inferiores e da zona pélvica”.

O alerta para o acidente foi dado às 19:25.

Fonte ligada ao setor da aviação disse anteriormente à Lusa que o helicóptero acidentado é um Bell 412, sediado em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, e que o acidente aconteceu “após a última largada do dia”, quando o aparelho embateu num “cabo de muito alta tensão”.

“Um helicóptero médio de combate a incêndios rurais, de indicativo operacional Hotel 60, sediado no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, e pertencente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira durante as operações de combate ao incêndio rural que lavra em Amares, no distrito de Braga”, indicou também anteriormente a ANEPC, em comunicado.