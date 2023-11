Dois detidos por furto qualificado em Delães e Serzedelo

Arranca, esta sexta-feira, na Fundação Cupertino de Miranda, mais uma edição dos Encontros de Outono. O tema deste ano é a Questão Social na Ditadura, de 1926 a 1974.

A organização é do Município de Famalicão, através do Museu Bernardino Machado, que convidou para esta sessão mais de uma dezena de professores, historiadores e investigadores de universidades portuguesas, referências no estudo e abordagem do tema.

À semelhança dos anos anteriores, este leque de convidados confere a este encontro um lugar de destaque no panorama cultural português, com particular incidência no meio académico.

«O tema e a análise histórica têm paralelo nos dias de hoje e é, precisamente, na atualidade e no contexto da aceleração das desigualdades sociais potenciada pela acuidade inesperada decorrente da Guerra entre a Ucrânia e a Rússia e as suas calamitosas e dolorosas consequências internacionais, especialmente no plano migratório e na escassez alimentar mundial», realça Norberto Cunha, coordenador científico do Museu.

Recorde-se que os Encontros de Outono já se realizam desde 1988 e têm debatido e promovido a reflexão sobre inúmeros temas da história e da sociedade portuguesa, como “A Agricultura Portuguesa”, “A I República nos Municípios Portugueses”, “As Eleições” e “A Guerra e a Paz entre as Nações” ou, o da última edição, “Norma e desvio na ditadura (1926 – 1974)”.

Programa

17 de novembro (6ª feira)

09h30 – Abertura

Mário Passos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Norberto Ferreira da Cunha, Coordenador Científico do Museu Bernardino Machado

10h00 – A questão social sob a Ditadura (1926-1974)

Fernando Rosas, IHC – NOVA FCSH

10h30 – O cooperativismo e o mutualismo no contexto da ordem social corporativa (1933-1974)

Álvaro Garrido, Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra (CEIS20)

11h00 – Debate | Intervalo

11h30 – Políticas de emigração do Estado Novo

Yvette dos Santos, IHC – NOVA FCSH

12h00 – O Estado Novo e a saúde dos pobres

Ana Paula Gato, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal

12h30 – Debate

14h30 – A Ação Católica Portuguesa: do catolicismo social ao catolicismo político (de 1959 a 1974)

Paulo Fontes, Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa

15h00 – Memórias do trabalho doméstico no Estado Novo

Inês Brazão, IHC – NOVA FCSH

15h30 – Debate | Intervalo

16h00 – As greves durante o Estado Novo

João Madeira, IHC – NOVA FCSH

16h30 – A evolução da proteção social no final do Estado Novo: da reforma da previdência de 1962 ao 25 de abril de 1974

André Luis Marques Costa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

17h00 – Debate | Conclusão

18 de novembro (sábado)

10h00 – Políticas sociais de habitação do Estado Novo

Luis Vicente Baptista, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – NOVA FCSH

10h30 – As lutas operárias na Bacia do Ave contra a Ditadura (1956-1974)

José Manuel Lopes Cordeiro, CICS.NOVA.UMinho e Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave

11h00 – Debate | Intervalo

11h30 – A legislação social e laboral do Estado Novo

Luís Bigotte Chorão, Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra (CEIS20)

12h00 – A construção tardia do Welfare State em Portugal: O fracasso do Estado Social corporativo (1933-1974)

António Rafael Amaro, Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra (CEIS20)

12h30 – Debate | Encerramento