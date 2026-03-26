Concelho, Última Hora

Dois feridos em colisão na Av. D. Afonso Henriques (Calendário)

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre viaturas, na Avenida D.Afonso Henriques, em Calendário, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 21h00, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão, Famalicenses e VMER.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o hospital de Famalicão.

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Famalicão: Seguranças travam homem que terá furtado produtos num hipermercado

Seguranças de uma superfície comercial de Famalicão, travaram, esta quarta-feira, um homem que fugia do hipermercado, alegadamente com material que havia furtado do seu interior.

O episódio aconteceu cerca das 17h30, sendo que para o local foi acionada a PSP, adiantou à Cidade Hoje fonte daquela autoridade.

A perseguição pelo indivíduo, de forma apeada, começou dentro das instalações e terá terminado no exterior, junto ao parque de estacionamento.

O homem ficou retido até à chegada das autoridades.

 

Meningite em Famalicão: Criança que frequenta creche no concelho está hospitalizada

Um caso de meningite foi detetado em Famalicão.

A criança, que frequenta uma creche do concelho, encontra-se internada numa unidade hospitalar, onde permanece sob observação médica.

Contactado pela Cidade Hoje, o Delegado de Saúde esclareceu que a situação foi detetada esta quarta-feira, tendo sido de imediato aplicados todos os procedimentos previstos para este tipo de casos. Entre as medidas tomadas esteve a verificação do estado de vacinação das crianças que poderão ter estado em contacto com o caso identificado.

Segundo o responsável, a infeção foi provocada por um agente microbiológico que não requer medicação preventiva para os contactos. Por esse motivo, não houve necessidade de isolar ou até mesmo encerrar a creche.

Ainda assim, foi recomendada a continuidade das medidas de higiene que já estavam a ser adotadas no estabelecimento.

As autoridades de saúde continuam a acompanhar a situação mas adiantam que não há motivo para alarme social.

Famalicão vence Benfica e mantém acesa a esperança na manutenção

Grande jogo de futsal, esta quinta-feira, no Pavilhão Municipal. O FC Famalicão, diante do Benfica, foi capaz de inverter, na segunda parte o 1-2, para um 4-2 a seis minutos do final do encontro. Logo a seguir o Benfica reduziu e tudo fez para chegar ao empate.

O Famalicão, a precisar de pontos, para sair do último lugar, soube sofrer na fase final diante do líder do campeonato e segurou a preciosa vantagem que vale três importantes pontos na luta pela manutenção.

O Benfica, até aqui invicto na prova, cai – com estrondo – em Famalicão. Afinal, com mérito do conjunto treinado por Hugo Oliveira que, com uma ideia de jogo bem definida, nunca permitiu que a equipa adversária se distanciasse do marcador. Depois, foi letal nas oportunidades que teve e soube criar, particularmente na segunda parte.

O Famalicão passa a somar 16 pontos e, à condição, sai do último lugar. Faltam duas jornadas para o final da fase regular da Liga Placard de futsal e tudo é possível… embora difícil.

Pelo Famalicão, Márcio Moreira marcou dois golos, Alan Gitahy e Natan Minatti foram os autores dos restantes.

Famalicão: Seleção Nacional sub-19 joga no Estádio Municipal

Na tarde do próximo sábado, às 16 horas, a seleção nacional sub-19 masculina joga no Estádio Municipal de Famalicão com a Sérvia.

O jogo faz parte da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa.

A entrada é livre, limitada à lotação do estádio.

Famalicão: Inaugurada a renovação do parque infantil da Aldeia Nova (Brufe)

Mário Passos inaugurou, esta quarta-feira, o renovado parque infantil da Aldeia Nova, na freguesia de Brufe. A intervenção, que teve um investimento municipal de 78 mil euros, traz mais conforto para as crianças e famílias da freguesia.

«É necessário que se continue a investir e a valorizar espaços públicos como este que, para além de ser palco de muita brincadeira, é também ponto de encontro entre famílias, promovendo o convívio, o bem-estar e a inclusão», salientou o presidente da Câmara Municipal, que assinalou o momento acompanhado pelo vereador das Freguesias, Augusto Lima, pelo presidente da Junta de Freguesia, Carlos Gomes, acompanhados pela alegria e entusiasmo das crianças das Escolas Básicas de Lagarinhos e de Carvalho e do Jardim de Infância.

O parque infantil tem equipamentos lúdicos para as diferentes faixas etárias, garantindo segurança e diversão aos mais novos. Também foi criada uma área de convívio, promotora de encontros entre gerações e do fortalecimento do espírito comunitário.

Desde 2022, a Câmara Municipal de Famalicão investiu cerca de um milhão de euros na construção, requalificação e manutenção de parques infantis em todo o concelho.

Grande ação policial apreende droga, armas e dinheiro

Sete pessoas foram detidas numa operação da Polícia Judiciária realizada ontem em várias zonas do país, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de armas.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga e decorreu no Baixo Minho, Vale do Ave, Grande Porto e também em Lisboa. No total, foram efetuadas mais de 30 buscas, tanto domiciliárias como em outros locais.

Quatro dos suspeitos foram detidos através de mandados emitidos pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão, entidade que dirige o inquérito.

Da operação resultou a apreensão de droga, dinheiro, viaturas, armas de fogo e munições. A ação contou com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Norte e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Esta investigação já tinha levado, no ano passado, à detenção de três pessoas (dois homens e uma mulher) que ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

Os sete detidos, alguns com antecedentes criminais, vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.