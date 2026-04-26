Dois feridos em violenta colisão entre mota e carro na N206 em Outiz

Advogado dos brasileiros detidos em Famalicão no caso do açúcar que era droga garante inocência e prepara recurso

O advogado Eduardo Maurício, que representa os dois empresários brasileiros detidos em Calendário, Famalicão, no âmbito de uma investigação por tráfico internacional de droga, negou qualquer ligação dos seus clientes com os 900kg de cocaína apreendidos recentemente, com ligação a uma empresa famalicense que importava, entre outros produtos, açúcar.

Segundo o portal de notícias da TV Globo, o advogado sublinhou que os seus clientes, Marcelo Sousa Costa e Douglas Soriano Júnior, são “presumidos inocentes até que o processo transite em julgado”, acrescentando que “não têm qualquer ligação com a droga apreendida”.

A defesa referiu ainda que o processo “está em segredo de justiça” e adiantou que irá apresentar um pedido de alteração da medida de coação, com possível recurso ao Tribunal da Relação.

Eduardo Maurício lembrou que a investigação “está ainda em fase de instrução, sem uma conclusão policial definitiva”, apelando à presunção de inocência dos dois arguidos.