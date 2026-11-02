Dois homens, de 30 e 34 anos, foram detidos pela GNR, no domingo, 1 de novembro, na sequência de um furto num centro de tratamento de resíduos, em Vila Nova de Famalicão.

Os suspeitos terão entrado nas instalações por escalamento e retirado vários equipamentos eletrónicos e cabos elétricos. A situação foi detetada por militares do Posto Territorial de Famalicão, durante uma ação de patrulhamento.

Entre o material recuperado encontram-se três computadores, dois tablets, duas televisões, um aspirador automático, um micro-ondas, três telemóveis e vários cabos elétricos.

Os dois homens foram notificados para comparecer esta segunda-feira, 2 de novembro, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão.