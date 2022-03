Dois homens de 36 anos detidos por furtarem carros em Famalicão com recurso a tecnologia de topo

O Duatlo de Famalicão realiza-se este domingo volta a ter como cenário o Parque da Devesa. Organizado pela Associação Amigos do Pedal (AdP) e Federação de Triatlo de Portugal, a prova volta a definir a atribuição dos títulos nacionais de Duatlo Cross nas suas diferentes categorias.

«A atribuição dos títulos nacionais em Famalicão significa que há da parte da Federação um reconhecimento da qualidade da prova que temos sido capazes de organizar, valorizando a competição com um percurso exigente e divertido, no qual todos os atletas federados são acompanhados de uma enorme moldura de praticantes ocasionais e do muito público que acompanha a competição em toda a extensão do percurso», refere Paulo Machado Ruivo dos AdP.

O presidente da associação realça, ainda, o regresso da competição ao Parque da Devesa, «o espaço natural da competição e que nos permite excelentes condições para atletas e público» valorizando ainda mais os percursos de corrida e de BTT «que aqui se cruzam».

O Duatlo de Famalicão é já uma referência nacional pelo elevado número de participantes, em especial não federados, que encontram na prova um bom desafio para a prática as modalidades de atletismo e BTT. A prova é composta por um primeiro segmento de corrida com cerca de 5 quilómetros, seguida de percurso de BTT com cerca de 20 quilómetros, terminando com novo segmento de atletismo de 2,5 quilómetros.