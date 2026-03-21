Dois homens feridos em atropelamento na freguesia de Brufe

Duas pessoas ficaram feridas, ao início da tarde deste sábado, na sequência de um atropelamento, em plena Avenida D. Afonso III, em Brufe, Famalicão.

O acidente, a envolver uma mota, deixou condutor e peão feridos.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram assistidas no local pelos Bombeiros Famalicenses e encaminhadas para o hospital de Famalicão.