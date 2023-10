Dois homens salvam idoso de morrer afogado no mar da Póvoa de Varzim

Um homem idoso, com cerca de 70 anos de idade, foi resgatado com sucesso na tarde desta sexta-feira das águas do mar da Póvoa de Varzim, na praia da Lagoa, após enfrentar dificuldades devido à forte ondulação. A rápida ação de dois populares que entraram na água resultou no resgate do indivíduo, levando-o de volta para o areal.

O alerta foi acionado às 17h31 e imediatamente o Serviço Anual de Assistência Balnear (SAAB) d’Os Golfinhos, a serviço da Câmara Municipal de Vila do Conde, foi mobilizado para prestar os primeiros socorros.

Posteriormente, com a chegada das ambulâncias, foram administrados cuidados médicos adicionais, incluindo a administração de oxigênio, com o objetivo de estabilizar o estado da vítima. Em seguida, o idoso foi transferido para o Hospital da Póvoa de Varzim.

Nesta operação de resgate, além da equipe do SAAB de Vila do Conde, também estiveram envolvidos o piquete da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, membros da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, a equipe da SIV do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.