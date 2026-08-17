Famalicão registou dois pequenos sismos ao início da noite deste domingo, de acordo com os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O primeiro abalo ocorreu às 20h22, com epicentro na freguesia de Gavião. O sismo teve uma profundidade de um quilómetro e uma magnitude atribuída de 1,9.

Cerca de 20 minutos depois, às 20h43, foi registado um segundo abalo, desta vez com epicentro na freguesia de Requião. O fenómeno ocorreu a quatro quilómetros de profundidade e teve uma magnitude atribuída de 0,8.

Face à reduzida magnitude dos dois sismos, é altamente provável que os abalos não tenham sido sentidos pela população. Não há, igualmente, registo de danos associados a estas duas ocorrências.