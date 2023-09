Domingo será o dia mais quente da semana (34 graus previstos)

Na sequência da nomeação de Famalicão como Região Empreendedora Europeia em 2024, em julho passado, o Município está a preparar, com os vários parceiros, ações que terão lugar no próximo ano. «Queremos lançar o desafio para que, em conjunto, possamos dar importantes contributos para a valorização do território, desenvolvendo ações de afirmação de Famalicão como exemplo de empreendedorismo e inovação», apontou Augusto Lima, durante um encontro que decorreu recentemente.

O vereador da Economia e do Empreendedorismo pretende que os vários parceiros sejam parte «deste processo», promovendo eventos setoriais ao longo do ano, «uma proposta que foi bem aceite por todos, num envolvimento que nos faz projetar Famalicão Região Europeia Empreendedora como um momento marcante para o nosso futuro coletivo» acrescentou o autarca.

Fazem parte desta rede a CCDR Norte, Universidade do Minho, CITEVE – Tecnologia Têxtil, CeNTI- Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, CESPU-Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, Instituto Politécnico do Cavado e Ave, Universidade Lusíada, Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, TecMeat, Portugal Foods, AIMMAP, IAPMEI, Instituto de Emprego e Formação Profissional, COTEC Portugal, ATP -Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Quadrilátero Urbano, Associação Comercial e Industrial de Famalicão e Famagrow. Estes parceiros e stakeholders nacionais, regionais e locais, reuniram recentemente para, em conjunto, preparar as ações a concretizar no território famalicenses ao longo de 2024, num plano que ateste a dinâmica empreendedora do concelho.

O título, atribuído pelo Comité Europeu das Regiões, em cerimónia que decorreu no Parlamento Europeu, em Bruxelas, foi ancorada na dinâmica municipal para o empreendedorismo, através do “Famalicão Made IN”, e pela estratégica implementada no território, assente na ideia “Do Made IN ao Created IN”, com destaque para os eixos de intervenção associados à resiliência, sustentabilidade e transição digital.