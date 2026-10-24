A Domino’s Pizza vai abrir uma nova loja no centro de Famalicão. O espaço deverá entrar em funcionamento até ao final deste ano.

A marca é especializada em pizzas, com várias opções de massas, ingredientes e tamanhos. A oferta inclui ainda entradas, sandes, saladas, snacks e sobremesas.

A Domino’s aposta também no serviço de entrega ao domicílio e na possibilidade de os clientes fazerem encomendas através do site ou da aplicação, além da compra para levar. A marca destaca a utilização de ingredientes frescos, incluindo produtos nacionais, e apresenta regularmente campanhas e promoções.

A abertura em Famalicão integra a estratégia de expansão da cadeia em Portugal, onde a empresa pretende continuar a aumentar o número de lojas.