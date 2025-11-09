Dragon Club de Famalicão soma títulos no Campeonato Regional de Corta-Mato

O Dragon Club Atletismo, de Famalicão, destacou-se no Campeonato Regional de Corta-Mato, realizado em Barcelos, ao conquistar vários títulos individuais e o segundo lugar coletivo.

Paulo Pereira venceu na categoria M50, sagrando-se Campeão Regional, e Raquel Silva triunfou em Sub-23, alcançando igualmente o título máximo.

Na vertente feminina, Vânia Loureiro foi Vice-Campeã Regional F40, enquanto Andreia Cunha obteve um notável 3.º lugar da geral. Raquel Oliveira terminou na 5.ª posição, e Susana Alves garantiu o 10.º lugar.

Nos escalões jovens, Francisco Maciel venceu a prova de Benjamins A, e Paulo Jesus, em masculinos, ficou no 44.º lugar da geral, contribuindo para o excelente desempenho global do clube.

Com este conjunto de resultados, o Dragon Club Atletismo assegurou o título de vice-campeão regional por equipas.