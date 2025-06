Drible assina o branding do KODA, o novo restaurante de sushi premium que está a conquistar Paredes

Inaugurado a 15 de março em Paredes, o KODA é muito mais do que um restaurante de sushi premium: é uma experiência pensada ao detalhe. A identidade visual, conceito e posicionamento estratégico da marca foram desenvolvidos pela agência Drible, com o objetivo de posicionar o KODA como uma referência de sofisticação, sabor e exclusividade na região norte.

O restaurante apresenta uma capacidade total de 180 pessoas. Desde a sua abertura, tem registado forte adesão do público, com um ticket médio de 40€ por pessoa e uma faturação estimada de 1 milhão de euros no primeiro ano.

A Drible foi responsável por todo o universo de branding do KODA, criando cada ponto de contacto da marca, desde os cartões de visita e de reserva às tote bags, menu displays, fardamento, packaging de take away e assinatura de e-mail. Cada detalhe foi concebido para refletir sofisticação, reforçar o reconhecimento da marca e elevar a perceção de valor, dentro e fora do restaurante.

Desta forma, a Drible ajudou a impulsionar a marca no mercado, provando que um branding coerente, distintivo e estrategicamente pensado é uma ferramenta essencial para o sucesso de novos conceitos no setor da restauração. O caso do KODA demonstra como a identidade de marca, quando bem executada, não só atrai o público certo, como também consolida uma proposta de valor premium desde o primeiro contacto.

A imagem marcante, aliada à proposta gastronómica diferenciadora, posiciona o KODA como um novo protagonista no panorama da restauração nacional, reforçando também a capacidade da Drible em impulsionar marcas desde o conceito à concretização de negócios de sucesso.

Sobre a Drible:

A Drible é uma agência especializada em branding, marketing e desenvolvimento digital, com mais de 10 anos de experiência na criação de marcas vencedoras. Sediada em Vila Nova de Famalicão, a Drible tem no seu portfólio clientes como Jorge Oculista, BOOMFIT e MEDIUM, e é uma das agências portuguesas mais premiadas nos Prémios Lusófonos da Criatividade.