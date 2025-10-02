Drible cria identidade para o Shoyu, o novo noodle bar que traz a energia da Ásia a Braga

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi a responsável pelo branding do Shoyu, o novo noodle bar que abriu portas a 8 de julho de 2025 em Braga. O espaço, com capacidade para cerca de 110 lugares, rapidamente se tornou um dos restaurantes mais procurados da cidade, destacando-se pela fusão entre autenticidade asiática e uma estética contemporânea.

Na carta, pratos como o ramen Tonkotsu, o frango karaage e o curry katsu têm conquistado os clientes, num ambiente inspirado nos icónicos noodle bars asiáticos.

O Shoyu é o oitavo restaurante do grupo 5Y, liderado por Yang Qi, que detém também conceitos como o Hoko, Mikado, Miyuki Sushi, Mikadinho e o Koda Japanese Kitchen, igualmente com branding desenvolvido pela Drible.

O trabalho da agência incluiu o desenvolvimento de uma identidade visual completa, com logótipo, tote bags, sacos de papel, t-shirts, cartões de visita, box e bases de copos, pensada para refletir a energia e modernidade do conceito.

“Foi um desafio dar vida a um projeto que é, ao mesmo tempo, contemporâneo e inspirado na tradição da street food asiática. O resultado é uma marca com personalidade forte, feita para se destacar no panorama gastronómico bracarense”, refere a equipa da Drible.

Com este projeto, a Drible reforça a sua posição como agência parceira de marcas que procuram identidades sólidas, capazes de conquistar públicos e criar experiências memoráveis.