Drible é Agência do Ano Portugal em Design nos Prémios Lusófonos da Criatividade

A Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este vai abrir mais uma sala de berçário. A elevada procura e uma já longa lista de espera levou a instituição e reforçar esta resposta por força da necessidade, cada vez mais premente, de jovens casais residentes nas comunidades locais do seu território de intervenção.

Entretanto, as últimas semanas na associação têm sido preenchidas com atividades que privilegiam o contacto com a natureza, assim como momentos de recreio e convívio envolvendo os utentes das diferentes respostas sociais.

Para além da comemoração de diferentes efemérides e das festas cíclicas desta altura do ano, desenvolveram-se «práticas e vivências proporcionadoras do diálogo intergeracional valorizando também a brincadeira das crianças como processo de aprendizagem, aquisição de competências e desenvolvimento pessoal multidimensional no decorrer da infância», explica o presidente da direção, Manuel de Araújo.

As crianças e idosos realizaram passeios pelos campos, idas à praia e à feira, visitas a quintas pedagógicas e parques de aventura, terminando com a festa de despedida das crianças finalistas do pré-escolar.

Apesar dos constrangimentos resultantes das obras do Centro de Apoio Comunitário, que têm decorrido desde o início do ano, as atividades das respostas sociais e serviços da ENGENHO decorreram com toda a normalidade, sendo acauteladas todas as condições de natureza logística.