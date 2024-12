Drible é responsável pela nova imagem do mais recente espaço de Brunch em Famalicão

Parceria entre Drible e Realty One impulsiona crescimento do franchising imobiliário em Portugal!

A Drible, agência de marketing digital, branding e web, estabeleceu uma aliança estratégica com a Realty One, uma das maiores redes de franchising imobiliárias dos Estados Unidos, que está a expandir a sua presença global. Esta colaboração marca um passo importante para a Realty One, agora representada em Portugal e liderada pelo CEO João Oliveira.

“Trabalhar com a Realty One tem sido uma experiência enriquecedora e desafiante, na qual temos aplicado todo o nosso know-how para assegurar que a marca se afirma com impacto em Portugal.”, afirma Vitor Brandão, CEO da Drible. “O nosso objetivo é apoiar a Realty One na captação de perfis que procuram um franchising imobiliário com provas dadas de sucesso.”

A Realty One é uma agência imobiliária de origem norte-americana com uma presença crescente em 20 países. Em Portugal, o grupo já detém quase 20 lojas localizadas no norte do país, incluindo cidades como Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão, Terras de Bouro, Porto, Gondomar, Braga e Trofa.

Para alcançar estes objetivos, a estratégia digital desenvolvida pela Drible para a Realty One inclui várias iniciativas para maximizar a captação de leads de investidores interessados em abrir a sua agência Realty One e a visibilidade da marca. Estas iniciativas abrangem campanhas de captação de contactos através de landing pages, utilizando uma estratégia de anúncios digitais.

Além disso, a Drible tem trabalhado em parceria naquela que é a estratégia de comunicação da marca, que inclui a realização de um podcast e a realização de webinars e eventos presenciais, com o objetivo de fortalecer o posicionamento e aumentar a notoriedade da Realty One no mercado.

Com estas ações, a Drible e a Realty One estão confiantes de que irão alcançar os seus objetivos e expandir significativamente a rede de franquias em Portugal. “Esta é uma oportunidade única para impulsionar o crescimento da Realty One no nosso país”, comenta Vitor Brandão. “Estamos a trabalhar de perto com a equipa interna de marketing da Realty One para redefinir a nossa abordagem e assegurar que todas as estratégias da marca sejam eficazes.”

A missão da empresa Famalicense, é utilizar a sua expertise em marketing digital para acelerar o processo de expansão do seu parceiro, e garantir que a marca se torne um nome reconhecido no mercado imobiliário português.

