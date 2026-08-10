A Drible, agência sediada em Vila Nova de Famalicão, apresenta uma nova identidade e assume-se como Revenue Marketing Agency, numa evolução estratégica orientada para ajudar as empresas a construir sistemas de crescimento mais consistentes e previsíveis.

Até agora reconhecida sobretudo pelo trabalho em marketing, branding e web, a Drible passa a acompanhar todo o percurso entre a geração de oportunidades e a sua transformação em receita.

O rebranding foi apresentado através de um vídeo protagonizado pela equipa da Drible, inspirado no início de uma nova época desportiva. Num balneário de futebol, a agência revela uma nova identidade, uma nova tática e uma equipa alinhada para entrar em campo com o mesmo objetivo: transformar marketing em receita previsível.

“O crescimento não acontece através de ações isoladas. Acontece quando estratégia, marca, gestão, marketing e vendas trabalham sobre os mesmos objetivos e existe continuidade entre atrair uma oportunidade e transformá-la num cliente”, afirma a equipa da Drible.

Mais do que uma mudança visual, o rebranding traduz uma evolução no modelo de atuação da agência. Os serviços deixam de funcionar como respostas isoladas e passam a integrar uma estratégia comum, ligada aos objetivos comerciais e aos resultados de cada negócio.

Esta visão concretiza-se através da Revenue Framework, uma metodologia própria que acompanha as empresas desde o diagnóstico até à conversão, integrando as competências criativas, estratégicas, tecnológicas e comerciais da Drible.

“Este rebranding não apaga aquilo que fomos. Representa aquilo em que nos tornámos. A criatividade continua no centro da Drible, mas agora está ainda mais ligada à estratégia, à conversão e aos resultados dos nossos clientes”, conclui Vitor Brandão, CEO e fundador da Drible.

Para a Drible, Revenue não significa apenas vender mais, mas construir um sistema capaz de gerar oportunidades, convertê-las e criar crescimento de forma consistente e previsível.