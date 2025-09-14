Brand Stories

Drible renova imagem do Tertúlia, um dos restaurantes mais versáteis na Póvoa de Varzim

A Drible, agência de comunicação de Vila Nova de Famalicão, foi responsável pelo rebranding do Restaurante Tertúlia, conhecido por oferecer uma carta que combina os clássicos snacks como a francesinha, prego em pão, wraps e hambúrgueres com pratos de confeção mais cuidada, como tentáculo de polvo, tornedó ou massas.

O projeto incluiu a criação de uma nova identidade visual, menus atualizados, packaging para take-away e um conjunto de suportes físicos que reforçam a presença da marca em cada detalhe da experiência: fardas, guardanapos e toalhetes personalizados.

O objetivo foi claro: modernizar a imagem do espaço, alinhando-a com a sua oferta diversificada e com as expectativas do público atual.

Segundo a Drible, “este é um restaurante que serve desde quem procura um snack rápido até quem quer uma refeição mais completa. A identidade precisava de traduzir essa versatilidade e ao mesmo tempo transmitir a qualidade que sempre esteve presente na cozinha do Tertúlia.”

Com esta renovação, a agência famalicense volta a mostrar a sua capacidade de construir marcas sólidas e coerentes, mesmo em setores altamente competitivos como o da restauração.

Deixe um comentário

Drible assina o branding do KODA, o novo restaurante de sushi premium que está a conquistar Paredes

Inaugurado a 15 de março em Paredes, o KODA é muito mais do que um restaurante de sushi premium: é uma experiência pensada ao detalhe. A identidade visual, conceito e posicionamento estratégico da marca foram desenvolvidos pela agência Drible, com o objetivo de posicionar o KODA como uma referência de sofisticação, sabor e exclusividade na região norte.

O restaurante apresenta uma capacidade total de 180 pessoas. Desde a sua abertura, tem registado forte adesão do público, com um ticket médio de 40€ por pessoa e uma faturação estimada de 1 milhão de euros no primeiro ano.

A Drible foi responsável por todo o universo de branding do KODA, criando cada ponto de contacto da marca, desde os cartões de visita e de reserva às tote bags, menu displays, fardamento, packaging de take away e assinatura de e-mail. Cada detalhe foi concebido para refletir sofisticação, reforçar o reconhecimento da marca e elevar a perceção de valor, dentro e fora do restaurante.

Desta forma, a Drible ajudou a impulsionar a marca no mercado, provando que um branding coerente, distintivo e estrategicamente pensado é uma ferramenta essencial para o sucesso de novos conceitos no setor da restauração. O caso do KODA demonstra como a identidade de marca, quando bem executada, não só atrai o público certo, como também consolida uma proposta de valor premium desde o primeiro contacto.

A imagem marcante, aliada à proposta gastronómica diferenciadora, posiciona o KODA como um novo protagonista no panorama da restauração nacional, reforçando também a capacidade da Drible em impulsionar marcas desde o conceito à concretização de negócios de sucesso.

Sobre a Drible:

A Drible é uma agência especializada em branding, marketing e desenvolvimento digital, com mais de 10 anos de experiência na criação de marcas vencedoras. Sediada em Vila Nova de Famalicão, a Drible tem no seu portfólio clientes como Jorge Oculista, BOOMFIT e MEDIUM, e é uma das agências portuguesas mais premiadas nos Prémios Lusófonos da Criatividade.

Como escolher uma empresa de serviços de entrega que impulsione o crescimento do seu negócio

A espinha dorsal de qualquer negócio que se queira destacar no mercado é a garantia de que os produtos cheguem ao destino certo, na hora certa, otimizando custos e potencializando a satisfação do cliente.

Parece básico e fácil, não é? Mas esta escolha tem muito que se lhe diga. Escolher a empresa de serviços de entrega correta passa por considerar estratégias para impulsionar o seu negócio, manter a relevância no mercado e construir um caminho sólido para o crescimento sustentável.

Então como escolher? Que pontos deve ter em conta? Venha daí. Nós ajudamos a fazer uma check list da empresa de serviços de entrega ideal.

Identifique as necessidades dos seus serviços de entrega

Avalie o tipo de produto que necessita enviar

Antes de escolher uma empresa de serviços de entrega, deve compreender as características dos produtos que vai enviar. Alguns produtos podem-se partir facilmente, possuem um valor elevado ou são perecíveis e devem ser transportados de forma mais rápida e cuidadosa. A trasnportadora de serviços de entrega deve ter experiência comprovada no manuseamento deste tipo de produtos. E este deve ser um ponto essencial na sua escolha.

Considere a frequência e o volume das suas entregas

Empresas que enviam grandes volumes regularmente devem tentar encontrar algum tipo de acordo personalizado com os serviços de entrega para uma optimização de custos e prazos. Faça propostas de parceria a empresas que prestam estes serviços e que se alinhem com os seus objetivos de crescimento. Pode escolher mais do que uma proposta e deixar que o cliente escolha a transportadora.

Inovação tecnológica nos serviços de entrega

Para que escolha a melhor empresa deve verificar se oferecem as seguintes opções:

  • Tecnologia de rastreio: A utilização de GPS e plataformas de comunicação permite que empresas e clientes monotorizem cada etapa do transporte.
  • Automatização dos processos de entrega: A integração com as empresas é facilitada, permitindo a gestão das mercadorias e evitando extravios.
  • Integração com plataformas de e-commerce: Este é um ponto fundamental para a eficiência logística. As transportadoras devem oferecer a possibilidade de integração com lojas online, para oferecer aos seus clientes opções de entrega diversificadas e notificações automatizadas.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Se quer ter uma empresa moderna, atenta ao impacto ambiental das suas escolhas, sendo a sustentabilidade um dos seus pilares competitivos, é essencial que a empresa de serviços de entrega com quem pretende trabalhar valorize muito este ponto nos seus mecanismos de transporte. A adoção de práticas ecológicas, como a transição para veículos elétricos e o uso de embalagens sustentáveis deve ser um ponto diferenciador na sua decisão final. Saiba que este tipo de políticas atrai mais consumidores eco-conscientes, e que estes são um público-alvo cada vez maior em todo o mundo.

Check-list para tomar a decisão final

Ora vamos lá fazer um resumo em forma de lista dos pontos a ter em conta para escolher a empresa de serviços de entrega certa:

  1. Avalie a experiência da empresa.
  2. Analise a reputação.
  3. Estude a variedade de serviços oferecidos e as parcerias.
  4. Considere a segurança, confiabilidade e custo-benefício oferecidos.
  5. Devem estar alinhadas nos valores de negócio.
  6. Reflita sobre questões importantes como sustentabilidade e responsabilidade social.

Analise, compare e, se possível, realize um teste piloto para garantir que a decisão tomada é a mais acertada. Desejamos muito sucesso e crescimento contínuo para a sua empresa.

Drible impulsiona presença global e eleva produtos sustentáveis da OCCENT

A empresa, que oferece soluções de embalagem sustentáveis para diferentes produtos dos setores químico e alimentar, conta com uma identidade consistente e coesa, desenvolvida pela Drible. Este projeto visa fortalecer a presença digital da OCCENT, através de um design de caixas Bag-in-Box e website moderno e impactante da marca.

Com a missão de manter o seu compromisso com a inovação sustentável, a OCCENT procura responder às necessidades dos seus clientes e parceiros, ao disponibilizar um atendimento personalizado e soluções com bom desempenho e baixo impacto ambiental. A estratégia digital tornou a comunicação da marca mais clara e profissional, alcançando uma maior confiança nos mercados internacionais.

A nova linha ecológica de Bag-in-Box para o armazenamento de líquidos, assim como outros elementos – cartões de visita, envelopes e assinaturas de e-mail – foram alvo de uma identidade visual e comunicação mais sofisticada.

O website da OCCENT foi outro dos pontos fulcrais neste projeto. Mais moderno e funcional, conta com uma navegação intuitiva e facilitada, para aperfeiçoar a experiência do utilizador e tornar o contacto com a marca mais eficiente. Esta parceria enalteceu a dimensão e ambição de crescimento da empresa, sem nunca esquecer o seu foco na inovação e sustentabilidade.

Parceria entre Drible e Favo de Mel reforça empoderamento feminino

A loja de roupa dedicada à mulher, Favo de Mel, divulga uma nova estratégia visual, desenvolvida pela agência Drible, para se destacar no mercado da moda. Unir a força e delicadeza feminina numa imagem coesa e marcante foi um dos principais desafios deste projeto.

A Favo de Mel conta com uma nova identidade visual estratégica, desenvolvida pela Drible, com o propósito de fortalecer a presença da marca no mercado. Através de uma imagem moderna, sofisticada e minimalista, esta parceria foi essencial para aumentar a notoriedade da Favo de Mel, humanizando a marca, sem nunca deixar de comunicar a sua essência.

Mais do que uma loja multimarca destinada à moda feminina – a Favo de Mel é um espaço pensado para as mulheres expressarem a sua força e elegância. Com um novo logótipo e paleta de cores cuidadosamente desenvolvidas, a marca reforça a sua identidade, colocando o cliente no centro da sua comunicação. O design contemporâneo das embalagens e sacos de compras refletem o poder feminino, criando uma experiência única para quem escolhe a Favo de Mel.

A parceria entre a Drible e a Favo de Mel valoriza cada mulher, levando o empoderamento feminino a todos os momentos da compra. Para que todas as mulheres pudessem sentir a sua delicadeza e estilo em cada peça, a marca pensou ao pormenor todos os detalhes, até as próprias etiquetas de preço.

A humanização da marca e proximidade com o cliente foram outros pontos-chave deste projeto. Mais do que meros elementos, os cartões de visita e as mensagens personalizadas fortaleceram a presença da Favo de Mel em todos os momentos de interação.

Como os jogos de casino continuam a mudar para atender aos gostos modernos

As mudanças frequentes que vemos em muitos jogos de casino como a betway app não são surpreendentes. À medida que a tecnologia avança, procuramos sempre novas formas de imersão, explicando o porquê das contínuas mudanças neste setor. Vejamos um jogo como o blackjack, por exemplo. Concordará que o jogo de blackjack atual tem muito mais para oferecer do que o seu antigo equivalente nos casinos franceses do século XVIII.

Outros jogos de casino presentes na betway app, como a roleta, também sofreram alterações semelhantes. Para além das variações online disponíveis, temos agora adaptações de CS:GO no jogo para o tornar ainda mais envolvente. Consegue imaginar que agora é possível jogar roleta CS por skins? Bem, estas e muitas outras mudanças estão a acontecer nos jogos de casino e, neste artigo, vamos ver como estas mudanças se adaptam aos gostos modernos.

Alinhando com a era digital

Por mais que os jogos de casino tenham mudado desde a sua invenção, a transição mais notável aconteceu em 1994, quando foi lançada a primeira plataforma online. Esta foi uma excelente notícia tanto para os fornecedores como para os jogadores: para os fornecedores, significava que agora teriam novas formas de envolver os jogadores e, para os jogadores, significava que agora podiam aceder aos jogos em qualquer lugar e momento.

Como resultado, o que antes era uma indústria de nicho, mais tarde atrairia públicos de vários setores. De facto, se considerarmos as estatísticas, o Statista estima a indústria global em 305,8 mil milhões de dólares, um número que poderá aumentar significativamente nos próximos dias. Assim, se quiser jogar algumas cartas, mas não consegue chegar a um destino físico, não precisa de se preocupar – as variações online garantem que pode jogar onde quer que esteja.

Outra vantagem dos jogos de casino online é a possibilidade de recolher mais dados dos utilizadores. Os dados dos clientes são agora o novo ouro e muitas empresas estão a utilizá-los para melhorar a sua competitividade. Na verdade, poderá ficar surpreendido ao descobrir que, de acordo com a CloudTalk, cerca de dois terços das organizações no setor mais amplo do comércio eletrónico pretendem tomar decisões totalmente baseadas em dados até 2026. E no setor dos casinos, os operadores estão agora a tirar partido dos dados para fornecer jogos mais personalizados.

Aproveitando os métodos de pagamento modernos

Todos podem concordar que a experiência de pagamento é crucial para a experiência do jogador. Oferecer métodos de pagamento integrados ao cliente pode realmente contribuir muito para conquistar a satisfação do cliente como é o caso da betway app. Um estudo recente da Speedly observou que mais de sete em cada dez inquiridos afirmaram que a conclusão bem-sucedida das transações era o fator mais importante que influenciava a sua satisfação. Noutro local, a GoCardless afirma que os pagamentos mal sucedidos contribuem com 30% de toda a rotatividade.

Todas estas estatísticas comprovam uma coisa: não pode ignorar a experiência dos seus métodos de pagamento. Além disso, por mais conveniente que seja o acesso aos jogos de casino online, os jogadores esperam que a experiência imite os casinos físicos. E esta é, na verdade, uma das razões pelas quais a maioria dos jogadores procura métodos de pagamento instantâneos. Felizmente, muitos jogos adotam agora moedas digitais como a Bitcoin para satisfazer estas necessidades.

O Bitcoin é muito mais rápido e barato e pode concluir transações em questão de segundos. Torna-se ainda melhor quando adota tokens mais escaláveis ​​como o Solana, que permite até 65.000 transações por segundo. Estes tokens são descentralizados e não necessitam de intermediários para processar as transações. E para os jogadores que procuram privacidade, estas tecnologias ajudam-no.

A ascensão de designs compatíveis com dispositivos móveis

Outra tendência que está realmente a agitar a indústria dos casinos é o uso de telemóveis. E talvez não seja surpreendente que em vários países até 80% dos jogadores utilizem dispositivos móveis para interagir. Mas e se encontrasse um jogo que precisasse que carregasse ou aumentasse o zoom sempre que participasse usando um dispositivo mais pequeno? Há grandes probabilidades de nunca mais jogar o jogo.

Percebendo isto, os programadores estão agora a criar jogos que funcionam bem em múltiplos ecrãs para aumentar a competitividade. Afinal, nenhum empresário deseja fornecer produtos que não sejam úteis aos clientes. É por isso que os jogos de casino compatíveis com dispositivos móveis estão a tornar-se populares.

Lembre-se também que muitas pessoas possuem dispositivos móveis, o que na verdade oferece uma grande oportunidade para descobrir novos públicos. Dado que mais de 5,75 mil milhões de pessoas em todo o mundo possuem e utilizam telemóveis, pode imaginar o que isto significa para os fornecedores de jogos. O melhor é que desde que tenha uma boa internet, pode mergulhar nos jogos independentemente da sua localização.

Qual é a palavra final?

Blackjack, roleta, slots e póquer – todas estas variações de casino têm mudado desde a sua criação. Mas tal como leu, a mudança mais notável ocorreu após o lançamento da primeira plataforma de casino online. Os jogos, especialmente os online, passaram de algoritmos básicos de computador para outros mais envolventes à medida que a tecnologia continua a mudar.

Grupo Auto Soluções promove dia de vantagens e ofertas exclusivas para clientes

Dando continuidade a uma iniciativa que tem sido um sucesso desde 2014, o Grupo Auto Soluções prepara-se para levar a cabo mais uma edição do seu ‘Dia do Cliente’. Este ano, já no próximo sábado, dia 23 de novembro, com muitas ofertas e vantagens exclusivas.

Entre as vantagens, está, por exemplo, a possibilidade de um check-up gratuito à viatura, sendo que, as intervenções agendadas nesse dia beneficiarão de um desconto exclusivo, Além destas há ainda a oferta da lavagem exterior e de um brinde para todos os clientes que visitem as oficinais de Grupo em Santa Maria da Feira, Famalicão, Vila do Conde e Santo Tirso.

As marcações podem ser feitas online, por e-mail (marcacoes@autosolucoes.pt) ou por telefone (913496910).

O Grupo Auto Soluções representa as marcas Volkswagen, Audi, Seat e Škoda. Integra as concessões EMAC, BL Motor, BL Sport, EMAC Ocasião e Garagem de Arrifana.