Drible renova imagem do Tertúlia, um dos restaurantes mais versáteis na Póvoa de Varzim

As mudanças frequentes que vemos em muitos jogos de casino como a betway app não são surpreendentes. À medida que a tecnologia avança, procuramos sempre novas formas de imersão, explicando o porquê das contínuas mudanças neste setor. Vejamos um jogo como o blackjack, por exemplo. Concordará que o jogo de blackjack atual tem muito mais para oferecer do que o seu antigo equivalente nos casinos franceses do século XVIII.

Outros jogos de casino presentes na betway app, como a roleta, também sofreram alterações semelhantes. Para além das variações online disponíveis, temos agora adaptações de CS:GO no jogo para o tornar ainda mais envolvente. Consegue imaginar que agora é possível jogar roleta CS por skins? Bem, estas e muitas outras mudanças estão a acontecer nos jogos de casino e, neste artigo, vamos ver como estas mudanças se adaptam aos gostos modernos.

Alinhando com a era digital

Por mais que os jogos de casino tenham mudado desde a sua invenção, a transição mais notável aconteceu em 1994, quando foi lançada a primeira plataforma online. Esta foi uma excelente notícia tanto para os fornecedores como para os jogadores: para os fornecedores, significava que agora teriam novas formas de envolver os jogadores e, para os jogadores, significava que agora podiam aceder aos jogos em qualquer lugar e momento.

Como resultado, o que antes era uma indústria de nicho, mais tarde atrairia públicos de vários setores. De facto, se considerarmos as estatísticas, o Statista estima a indústria global em 305,8 mil milhões de dólares, um número que poderá aumentar significativamente nos próximos dias. Assim, se quiser jogar algumas cartas, mas não consegue chegar a um destino físico, não precisa de se preocupar – as variações online garantem que pode jogar onde quer que esteja.

Outra vantagem dos jogos de casino online é a possibilidade de recolher mais dados dos utilizadores. Os dados dos clientes são agora o novo ouro e muitas empresas estão a utilizá-los para melhorar a sua competitividade. Na verdade, poderá ficar surpreendido ao descobrir que, de acordo com a CloudTalk, cerca de dois terços das organizações no setor mais amplo do comércio eletrónico pretendem tomar decisões totalmente baseadas em dados até 2026. E no setor dos casinos, os operadores estão agora a tirar partido dos dados para fornecer jogos mais personalizados.

Aproveitando os métodos de pagamento modernos

Todos podem concordar que a experiência de pagamento é crucial para a experiência do jogador. Oferecer métodos de pagamento integrados ao cliente pode realmente contribuir muito para conquistar a satisfação do cliente como é o caso da betway app. Um estudo recente da Speedly observou que mais de sete em cada dez inquiridos afirmaram que a conclusão bem-sucedida das transações era o fator mais importante que influenciava a sua satisfação. Noutro local, a GoCardless afirma que os pagamentos mal sucedidos contribuem com 30% de toda a rotatividade.

Todas estas estatísticas comprovam uma coisa: não pode ignorar a experiência dos seus métodos de pagamento. Além disso, por mais conveniente que seja o acesso aos jogos de casino online, os jogadores esperam que a experiência imite os casinos físicos. E esta é, na verdade, uma das razões pelas quais a maioria dos jogadores procura métodos de pagamento instantâneos. Felizmente, muitos jogos adotam agora moedas digitais como a Bitcoin para satisfazer estas necessidades.

O Bitcoin é muito mais rápido e barato e pode concluir transações em questão de segundos. Torna-se ainda melhor quando adota tokens mais escaláveis ​​como o Solana, que permite até 65.000 transações por segundo. Estes tokens são descentralizados e não necessitam de intermediários para processar as transações. E para os jogadores que procuram privacidade, estas tecnologias ajudam-no.

A ascensão de designs compatíveis com dispositivos móveis

Outra tendência que está realmente a agitar a indústria dos casinos é o uso de telemóveis. E talvez não seja surpreendente que em vários países até 80% dos jogadores utilizem dispositivos móveis para interagir. Mas e se encontrasse um jogo que precisasse que carregasse ou aumentasse o zoom sempre que participasse usando um dispositivo mais pequeno? Há grandes probabilidades de nunca mais jogar o jogo.

Percebendo isto, os programadores estão agora a criar jogos que funcionam bem em múltiplos ecrãs para aumentar a competitividade. Afinal, nenhum empresário deseja fornecer produtos que não sejam úteis aos clientes. É por isso que os jogos de casino compatíveis com dispositivos móveis estão a tornar-se populares.

Lembre-se também que muitas pessoas possuem dispositivos móveis, o que na verdade oferece uma grande oportunidade para descobrir novos públicos. Dado que mais de 5,75 mil milhões de pessoas em todo o mundo possuem e utilizam telemóveis, pode imaginar o que isto significa para os fornecedores de jogos. O melhor é que desde que tenha uma boa internet, pode mergulhar nos jogos independentemente da sua localização.

Qual é a palavra final?

Blackjack, roleta, slots e póquer – todas estas variações de casino têm mudado desde a sua criação. Mas tal como leu, a mudança mais notável ocorreu após o lançamento da primeira plataforma de casino online. Os jogos, especialmente os online, passaram de algoritmos básicos de computador para outros mais envolventes à medida que a tecnologia continua a mudar.