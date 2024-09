Drible responsável pelo branding do novo restaurante do Grupo Marco!

O Torneio Internacional de Hóquei em Patins disputa-se esta sexta-feira e sábado. Na primeira jornada, às 21 horas, o FAC recebe os espanhóis do CAA Dominicos, no Pavilhão Municipal, partida que serve, também de apresentação. Em Riba de Ave, também às 21 horas, a equipa local defronta o CD Póvoa.

No sábado, no Pavilhão das Tílias, na vila ribadavense, às 16 horas, realiza-se a partida de apuramento do terceiro e quarto lugares, com a final agendada para as 18h30.

No intervalo do jogo do Famalicense, serão apresentadas todas as equipas dos escalões de formação, com cerca de duas centenas de jovens hoquistas.

Quanto aos objetivos desportivos da equipa sénior do FAC «é lutar pelo regresso à 1.ª divisão», avança Carlos Filipe Vieira de Castro. O presidente, reeleito em julho, reconhece que a época «será muito exigente, mas acredito que reunimos um plantel capaz de honrar a história do clube. Todos estão cientes que, desde o primeiro jogo, é para lutar pela subida de divisão».

A equipa está em fase de preparação, com o campeonato a começar em outubro e, depois do Torneio Internacional, no dia 29 vai disputar a final da Taça do Minho. A partida está marcada para o Pavilhão Municipal.

Juan López é o coordenador da formação

O hoquista espanhol, no FAC desde a época 2020/2021, é o novo coordenador da formação, acumulando funções com a de jogador do plantel treinado por Miguel Viterbo.

Juan López assume, ainda, as equipas sub-11 e sub-15 B. À frente da equipa A está Jorge Valentim que também assume os sub-17.

Na nova época, o Famalicense mantém grande parte dos treinadores que estão no clube há vários anos.