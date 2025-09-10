Duas listas vão a votos, esta sexta-feira, na Associação de Futebol de Braga

A Associação de Futebol de Braga vai a votos na próxima sexta-feira. A sufrágio há duas candidaturas, uma liderada pelo famalicense Miguel Azevedo (natural de Joane) – lista A – e outra por Pedro Sousa – lista B. Ambos já integraram a direção da instituição e pretendem ocupar o lugar deixado por Manuel Machado, que apresentou a sua demissão.

A lista A, apresenta-se com um projeto «que alia a continuidade de um percurso reconhecido» à introdução de novas dinâmicas. Sob o lema “Juntos pelos Clubes. Unidos pelo futebol”, Miguel Azevedo quer modernizar, valorizar e fortalecer a AF Braga. Em linhas gerais, o famalicense defende o aumento das competições, com a criação de novas provas. Também quer uma aposta forte no futsal e na valorização das competições já existentes. A melhor comunicação, para valorizar todos os agentes desportivos, a garantia de igualdade entre os clubes, assim como encontrar soluções para aumentar o número de árbitros da associação, são outras propostas.

A lista B propõe-se organizar e desenvolver o futebol e o futsal no distrito, assegurando inclusão, inovação, ética, sustentabilidade e excelência técnica com impacto positivo nos atletas, clubes, técnicos, árbitros e comunidade. Pedro Sousa, sob o mote “Ambição e Futuro”, defende uma associação «líder a nível nacional, reconhecida pela boa governança, excelência organizativa, inovação digital, promoção do talento e proximidade aos clubes». De entre as várias propostas, realce para a criação do Braga Football Hub, para formação desportiva, em parceria com a Universidade do Minho.

Das duas listas fazem parte famalicenses. Entre outros nomes, Miguel Azevedo propõe Tiago Cunha e Francisco Paiva, para vice-presidentes da direção, enquanto que Rui Baptista, também para vice-presidente, é proposto por Pedro Sousa.

A Assembleia Eleitoral desta sexta-feira funcionará no auditório da AF Braga, entre as 17h30 e as 22 horas.