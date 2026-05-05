Concelho, Sociedade

Duas ‘tascas’ de Famalicão estão a concurso para serem das melhores do país

O Tascando – Movimento Nacional em Defesa da Cozinha Tradicional Portuguesa vai regressar entre 08 e 24 de maio, com uma presença reforçada no distrito de Braga, onde se inclui o concelho de Famalicão.

Nesta terceira edição, o concurso reúne 120 espaços de todo o país, incluindo 20 no distrito de Braga. A iniciativa pretende valorizar a gastronomia tradicional portuguesa e dar destaque a tascas familiares, onde as receitas típicas e a autenticidade continuam a ser preservadas.

Em Famalicão, estão a concurso duas casas: a Casa Sousa, com Papas de Sarrabulho com Rojões, e a São Brás, que apresenta Frango no churrasco.

O Tascando é descrito pela organização como um movimento cultural e gastronómico que promove a cozinha tradicional portuguesa em espaços sem grandes grupos ou franchisings, onde o ambiente familiar e as receitas de sempre fazem parte da experiência.

Ao longo dos dias do concurso, o público e um júri especializado vão percorrer as tascas participantes, provando os petiscos criados para esta edição e avaliando quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e serviço de bebida.

No final, serão distinguidas as três melhores tascas de cada região. A nível nacional, a melhor classificada será eleita Campeã Nacional do Tascando 2026, com o resultado a ser anunciado na primeira quinzena de junho.

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Famalicão: Atletas famalicenses no Campeonato da Europa de Wushu

Os atletas da Jing-She Lara Marques, Tiago Mesquita e Tomás Nunes vão representar Portugal no 20.º Campeonato da Europa de Wushu, que vai decorrer em Lyon, França, entre 5 e 10 de maio, com a participação de 550 atletas, de 28 países.

Lara Marques, 15 anos, compete pela segunda vez no Europeu de Wushu, em representação de Portugal. A atleta competirá no escalão 15-17 anos, nas provas de Changquan 3ª geração (Punhos do Norte da China), Jianshu 3ª geração (Espada) e Gunshu 3ª geração (Bastão).

Tiago Mesquita, 14 anos, terá a sua estreia a representar Portugal na Seleção Nacional em campeonatos da Europa. Integra o escalão 12-14 anos, nas provas de Changquan 1ª geração (Punhos do Norte da China), Daoshu 1ª geração (Sabre) e Gunshu 1ª geração (Bastão).

Tomás Nunes, 16 anos, representará Portugal no Europeu pela quarta vez, tendo já no seu palmarés internacional uma medalha de bronze obtida no Europeu de Kungfu Tradicional em 2019, na Rússia. Neste 10º Mundial de Juniores de Wushu competirá nas provas Nanquan 3ª geração (Punhos do Sul da China), Nandao 3ª geração (Sabre) e Nangun 3ª geração (Bastão do Sul da China).

Recorde-se que os três atletas representaram Portugal no Mundial de Juniores de Wushu, em Tianjin, na China, no passado mês de março, conquistando dois 10ºs lugares e 6 classificações Top 20.

Os treinadores da Jing-She Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego congratulam os seus «atletas pelo cumprimento de mais um objetivo no percurso competitivo. Os atletas encontram-se a desenvolver a sua carreira desportiva, marcada por uma notória e contínua evolução técnica e a construir o seu desenvolvimento pessoal».

 

Famalicão: Par da Gindança na final do Funtástico, da TVI

O par de dança desportiva Tomás & Lara, representantes da Academia Gindança, vai disputar a final do Funtástico, programa de talentos da TVI, que decorre no próximo domingo.

Até chegarem à final, Tomás & Lara superaram com distinção duas eliminatórias consecutivas, com atuações de elevado nível técnico e artístico, conquistando o júri e público.

Os finalistas destacaram que este resultado é fruto de um intenso trabalho de equipa, deixando um agradecimento especial aos seus treinadores, Sérgio Costa e Rita Almeida, referências nacionais na modalidade.

A final, apresentada por Manuel Luís Goucha, será transmitida no próximo domingo, e a Academia Gindança apela ao apoio de todos os amigos, familiares e simpatizantes, porque o voto do público será determinante para que o par possa trazer o troféu para casa.

O percurso de Tomás e Lara tem sido marcado por atuações de elevado nível técnico e artístico, evidenciando a qualidade que caracteriza a academia famalicense.

Maria Leal cantou em Famalicão e fez revelação “vou atuar no Rock in Rio”

A artista Maria Leal anunciou, em Famalicão, que vai atuar no Rock in Rio Lisboa, que decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo.

A revelação foi feita durante a participação da cantora na Mostra Comunitária de Cavalões, evento que teve lugar no Parque Desportivo Amândio Oliveira Carvalho, onde Maria Leal foi a cabeça de cartaz.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o convite para integrar o cartaz do festival partiu do radialista Fernando Alvim. A atuação deverá acontecer num dos palcos secundários, no dia 21 de junho, o único que já tem bilhetes esgotados.

Famalicão: Pedro Almeida no Rali de Portugal para lutar pelos melhores lugares entre os pilotos do CPR

Pedro Almeida e António Costa, em GR Yaris Rally2, estão a ultimar a preparação para o Vodafone Rally de Portugal, focados na luta pelo melhor resultado no Campeonato de Portugal de Ralis. Depois do arranque encorajador no Rali Terras D’Aboboreira, onde a equipa da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal conquistou um lugar no pódio, a dupla apresenta-se a esta prova de exigência máxima com a ambição de confirmar a competitividade demonstrada no início da época. Recorde-se que o piloto de Famalicão foi o vencedor do CPR do Rally de Portugal em 2025.

Pedro Almeida traça como propósitos a alcançar «num dos palcos mais exigentes e icónicos do calendário do Mundial de Rali, andar entre os mais rápidos do CPR e ser consistentes numa prova ainda mais exigente, devido à dureza do percurso, às especiais técnicas e à exigência física e mental constante. É exatamente nesses desafios que queremos afirmar o nosso ritmo; lutar pelos melhores tempos e consolidar a evolução que temos vindo a construir. Gostava muito de repetir o triunfo do ano passado, mas vai ser difícil. Encaramos esta prova com ambição e com respeito. Queremos manter um andamento forte, gerir bem cada troço e, acima de tudo, chegar ao fim com um resultado que reflita o nosso trabalho».

Antes do arranque oficial da prova, Pedro Almeida terá pela frente o shakedown de Baltar, esta quarta-feira 6 de maio, com início às 15h01. O rali arranca na quinta-feira, 7 de maio, com a cerimónia de partida em Coimbra, às 14h00, seguindo-se nesse mesmo dia as PEC de Águeda / Sever, às 15h05, Sever / Albergaria, às 16h05, e a super-especial da Figueira da Foz, às 18h05.

Na sexta-feira, disputa-se a parte decisiva para as contas do campeonato nacional, com Mortágua 1 às 7h35, Arganil 1 às 8h55, Lousã 1 às 10h13, Arganil 2 às 12h25, Góis às 13h20, Lousã 2 às 14h03 e Mortágua 2 às 15h40. É após esta 10.ª PEC, Mortágua, que fica definida a classificação do CPR, sendo também esta a Power Stage para as contas nacionais.

Famalicão: Música, comédia e café filosófico na CAA esta semana

A Casa do Artista Amador de Famalicão já tem a agenda definida para ao mês de maio, com destaque para três eventos. A 2ª edição do Festival Emersivo, a Final do Laurus Metal Battle 2026 e a 1ª edição do festival Artistas da Casa cujo objetivo é dar destaque aos artistas que já pisaram o palco da Casa do Artista Amador.

Para os primeiros dias do mês também não faltam atrações, desde logo esta quarta-feira, dia 6, há Café Filosófico, às 21h30, com entrada livre. O convidado é o professor Marcelino Abreu que vai abordar o tema “Direitos dos consumidores nos contratos surpresa e com cláusulas não negociáveis” partilhando a experiência como licenciado em Direito e Pós-Graduado em Direito do Consumo, Direito Penal Económico e Europeu, e em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente.

Na sexta-feira, dia 8, há Stand Up Comedy, pelas 22h00. Pedro Miranda e convidados vão proporcionar momentos de humor com base em improviso e histórias que marcam o dia-a-dia.

No sábado, dia 9, há um concerto às 21h00, com três tributos ao que marca o presente e o passado do rock in roll com os Mr. Crowley (Tributo a Ozzy & Black Sabbath), os Hard Zeppelin (Tributo a Led Zeppelin) e os Burn in Purple (Tributo a Deep Purple).

Para mais informações e reservas contacte 969 489 422.

Famalicão: Didáxis promete três horas a pedalar pelo bem-estar

A Didáxis de Riba d’Ave realiza no dia 23 de maio, entre as 17h00 e as 20h00, a “I Ride da Vila – Wellness Edition”, uma maratona de cycling de incentivo à prática de atividade física e de estilos de vida saudáveis na comunidade.

O evento surge no âmbito de um projeto de turma dos alunos do Curso Profissional de Desporto, envolvendo as turmas 1TDA e 2TDB, e conta com a colaboração da Associação da Casa do Pessoal da Misericórdia de Riba d’Ave e do Inpacto.

Durante três horas consecutivas, os participantes serão desafiados a integrar uma sessão contínua marcada pela energia, motivação e espírito de superação, num ambiente pensado para promover o bem-estar físico e mental.

A organização convida a população a participar e a divulgar a iniciativa. As inscrições já podem ser efetuadas online, através da plataforma oficial do evento: https://lap2go.com/pt/event/ride-vila-welness-edition-2026/