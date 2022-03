Durante a pandemia houve quem morresse por causa da covid-19 mesmo sem ter a doença

Os combustíveis voltam a subir na próxima segunda-feira.

De acordo com a SIC Notícias, o aumento pode ir até aos 20 cêntimos por litro no caso do gasóleo. Como resposta a esta subida, o governo já adiantou a revisão que vai fazer no ISP. Assim, a partir da segunda-feira, depois da nova atualização de preços, o imposto aplicado pelo governo recua mais 1,3cênt.

No caso do gasóleo, a redução do ISP passa a ser de 4,7cênt. por litro.