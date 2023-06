Durante o verão cuide da sua pele

O verão, finalmente, chegou em força e, por isso, chegou a hora de passar tempo ao ar livre e desfrutar de dias tranquilos e ensolarados. No entanto, é importante ter em conta que as altas temperaturas, em combinação com a radiação solar, podem comprometer a saúde da pele e é essencial adotar medidas para a proteger do sol e dos danos que este pode causar. Sair de casa sem Protetores Solares e não aplicar um After sun depois da exposição solar está démodé.

Proteção solar: precisa-se!

A proteção solar é a chave para manter a sua pele saudável durante o verão. Os protetores solares ajudam a bloquear a luz ultravioleta (UV) do sol, que é a principal causa de danos na pele. Quando se escolhe um protetor solar, é importante escolher um que seja adequado para o seu tipo de pele. Há um número crescente de protetores solares disponíveis no mercado que são específicos para diferentes tipos de pele.

Além dos protetores solares, há outras medidas que se podem tomar para cuidar da sua pele durante o verão. Cremes hidratantes ajudam a reter a humidade na pele, ajudando a prevenir a pele seca e o aparecimento de rugas prematuras.

Os cremes after sun também são importantes para aliviar a dor e o desconforto da pele queimada pelo sol, da mesma maneira que as loções com ácido hialurónico promovem o brilho natural e ajudam a reter a humidade natural da pele.

Todas estas medidas contribuem para manter a pele saudável e protegida durante o verão e são essenciais para uma pele cuidada.

Cremes Hidratantes

Os cremes hidratantes ajudam a manter o nível de humidade adequado, o que evitará a desidratação da pele e, consequentemente, previne queimaduras dolorosas na pele. O creme hidratante certo para o seu tipo de pele pode ajudar a nutrir e a mantê-la saudável.

Alguns produtos para cuidados com a pele, tais como séruns, contêm ingredientes que podem ajudar a prevenir o envelhecimento da pele e a reduzir a aparência de linhas finas e rugas. Como tal, é importante escolher o tipo de creme hidratante adequado para o seu tipo de pele.

Água de Arroz

A água de arroz é uma bebida antiga usada para o cuidado da pele. Com uma consistência aquosa, é rica em minerais nutritivos:

cálcio,

magnésio,

ferro,

fósforo.

Estes nutrientes ajudam a combater os radicais livres e a manter a pele saudável, promovendo o rejuvenescimento celular. A água de arroz possui propriedades antibacterianas que ajudam a prevenir a acne e outras doenças da pele, podendo ser usada como uma loção facial ou corporal. Aplicada na pele, tem um efeito calmante, hidratante e suavizante. Ao ser usada como loção facial, a água de arroz ajuda a minimizar rugas e manter a pele suave e húmida. Quando usada como loção corporal, ela ajuda a suavizar e a refrescar a pele, além de proteger contra a desidratação.

Cremes After Sun

Expor a pele ao sol sem proteção durante o verão é muito perigoso, e após a exposição ao sol é importante aplicar um creme after sun para ajudar a repor a hidratação da pele. Os cremes after sun contêm ingredientes calmantes e nutritivos que ajudam a acalmar a pele queimada e a repor os nutrientes perdidos.

É importante escolher o creme after sun certo para o seu tipo de pele, pois alguns podem conter muito enxofre e não ser adequado para si.

Para a hidratação da pele pode, também, usar outros produtos como óleos calmantes, loções com ácido hialurónico ou até mesmo máscaras faciais para hidratar a pele após a exposição ao sol.

Loções com Ácido Hialurónico

O ácido hialurónico é um ingrediente essencial para quem quer uma pele bonita, jovem e saudável. Este ácido estimula a produção de colágeno, que é responsável por manter a pele elástica e resistente ao envelhecimento. Para usufruir dos seus benefícios durante o verão, é importante usar loções com ácido hialurónico.

Esta loção irá hidratar a pele, suavizando-a e reduzindo o aparecimento de rugas e ajudando a suavizar as linhas finas. As loções com ácido hialurónico também contêm outros ingredientes hidratantes, como óleos essenciais e manteigas, para ajudar a proteger a pele dos efeitos nocivos dos raios solares.

Escolha o melhor ácido hialurónico para o seu tipo de pele e combine-o com outros produtos, como protetores solares e cremes after sun, para obter o melhor cuidado para a sua pele.

O verão é uma das estações mais esperadas do ano, mas é preciso ficar atento aos cuidados com a pele para evitar danos e problemas futuros. Assim, não se esqueça que usar protetor solar diariamente, hidratação constante e evitar exposição ao sol no período mais crítico são medidas importantes para manter a pele saudável e bonita durante todo o ano. Lembre-se que a pele é um órgão sensível e que merece atenção especial, principalmente durante o verão.