É de Famalicão empresa que trazia tonelada de droga para Portugal disfarçada de açúcar

Uma empresa de Famalicão está no centro da maior apreensão de cocaína de sempre do Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária. Foi precisamente a atividade suspeita desta sociedade, aparentemente dedicada à importação de produtos alimentares da América do Sul, que desencadeou toda a investigação.
De acordo com o diretor da PJ de Braga, José Monteiro, em declarações reproduzidas pelo O Minho, as autoridades aperceberam-se “no final do ano passado, através da recolha e análise de informação”, que a empresa famalicense apresentava um padrão de importações suspeito. A partir daí, a PJ foi “acompanhando sempre o movimento de importação” até reunir provas suficientes para agir.
A operação culminou esta quinta-feira no Porto de Leixões, onde, em colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira, foram inspecionados dez contentores associados à empresa. Em nove deles estava de facto açúcar branco refinado. No décimo, escondidos em sacos aparentemente idênticos, estavam mais de 900 quilos de cocaína de elevadíssimo grau de pureza, avaliados em mais de 50 milhões de euros no mercado de consumo final.
Foram detidos três suspeitos: um português e dois brasileiros.
A investigação prossegue.