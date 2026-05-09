Região

É de Vila do Conde peregrino que morreu atropelado por Alfa Pendular

Um homem de 66 anos, natural de Vila do Conde, morreu esta sexta-feira na sequência de um atropelamento ferroviário ocorrido na passagem de nível do Loreto, nos arredores de Coimbra.

A vítima, Acácio Campos, residente na freguesia de Bagunte, em Vila do Conde, participava numa peregrinação a pé rumo a Fátima quando foi atingida por um comboio Alfa Pendular.

O peregrino seguia integrado num grupo com cerca de 60 pessoas. Segundo as informações conhecidas, alguns elementos já tinham atravessado a linha férrea, enquanto outros aguardavam a possibilidade de o fazer, no momento em que ocorreu o acidente.

O embate foi violento e provocou ferimentos fatais. Os meios de socorro deslocaram-se rapidamente ao local, mas já não foi possível salvar a vítima.

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Trofa: Criança hospitalizada após incidente com caixa de desratização em Jardim de Infância

Uma criança de cinco anos, que frequenta o jardim de infância da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa, foi hospitalizada por precaução após um incidente registado na manhã da última quarta-feira, 6 de maio.

O caso, conta a Trofa TV, aconteceu no recreio da instituição quando várias crianças se encontravam junto de uma caixa de desratização instalada no exterior do espaço. Segundo a direção do jardim de infância, uma das crianças terá colocado a mão no interior da caixa e levado depois a mão à boca.

As colaboradoras presentes no recreio afastaram imediatamente as crianças e foi acionado o protocolo de segurança. A criança foi encaminhada para o Hospital de Vila Nova de Famalicão, onde realizou uma lavagem ao estômago por prevenção.

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa, confirmou que a criança permanece internada apenas por vigilância preventiva, não apresentando quaisquer sinais de intoxicação ou problemas de saúde.

Na sequência da ocorrência, a caixa de desratização foi retirada do recreio e os encarregados de educação foram informados do sucedido. A instituição garante ainda que todas as caixas existentes no recinto foram verificadas e que o espaço cumpre as normas de segurança e higiene.

Feira de Emprego e Formação na Trofa

A Cruz Vermelha Portuguesa da Trofa, no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS WI 5G, em parceria com o Município trofense, realiza a 18 de maio, a Feira de Emprego e Formação.
A iniciativa, que decorre entre as 9h30 e as 17h00, no Fórum Trofa XXI, pretende aproximar a comunidade das entidades empregadoras, formativas e educativas, promovendo o acesso a oportunidades de emprego, formação profissional, qualificação e orientação para percursos profissionais.
O certame, de acesso gratuito, terá 16 entidades – empresas de recrutamento, escolas profissionais da Trofa, Famalicão e Santo Tirso, centros de formação e entidades de qualificação -, que vão proporcionar aos visitantes o contacto direto com ofertas, informações e possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

UMinho abre candidaturas ao Verão no Campus para estudantes do 9.º ao 12.º ano

A Universidade do Minho abriu, esta segunda-feira, as candidaturas para o Verão no Campus, um programa de atividades científicas e culturais destinado a estudantes do 9.º ao 12.º anos de escolaridade. A iniciativa permite dar a conhecer a oferta formativa desta academia e estimular o acesso dos mais jovens ao ensino superior.

A décima oitava edição da iniciativa decorre de 20 a 24 de julho, nos vários polos da UMinho e no centro das cidades de Braga e Guimarães. Há 21 atividades propostas, que somam mais de 350 vagas.

Ao longo dessa semana, vão ser acompanhados por professores, investigadores e alunos da UMinho, que assumem o papel de mentores e embaixadores da iniciativa. A equipa de estudantes-monitores está ligada ao projeto sou.UMinho 5.0, que visa a plena integração dos estudantes do 1.º ano na universidade e no seu modelo educativo. Os participantes do Verão no Campus têm a garantia deste acompanhamento especial, o que lhes permite descobrir particularidades das diferentes áreas científicas, percorrer as duas cidades e conviver com colegas de várias regiões do país e também do estrangeiro, enquanto aprendem num ambiente alegre e descontraído.

As candidaturas podem ser feitas até ao dia 11 de maio, às 23h59. O programa geral e outros detalhes estão disponíveis em www.uminho.pt .

Pai realiza o parto da pequena Emília que decidiu nascer à porta de casa

A manhã desta segunda-feira fica, em S. Martinho de Bougado, na Trofa, fica marcada por um parto ocorrido à porta de casa.

A situação aconteceu cerca das 06h00, quando o casal se preparava para deslocar ao hospital de Famalicão, onde estaria previsto nascer a pequena Emília.

De uma forma inesperada, a mãe entrou em trabalho de parto e coube ao companheiro ajudá-la, à porta de casa.

Foram acionados os B.V. da Trofa e a SIV de Santo Tirso que acompanharam os primeiros instantes de vida de Emília, asseguraram que se encontrava estável e garantiram o transporte até à maternidade do Hospital de Famalicão.

Ficou em liberdade grupo filmado a agredir funcionários de restaurante em Santo Tirso

Quatro homens acusados de terem agredido violentamente dois funcionários de um restaurante em Santo Tirso, em março, foram presentes a juiz cerca de um mês após os factos.

Após a audição, o tribunal decidiu mantê-los em liberdade, ainda que sujeitos a restrições. Os suspeitos estão proibidos de se aproximar ou frequentar o restaurante em causa e têm de se apresentar às autoridades três vezes por semana.

As agressões ocorreram num estabelecimento da cidade e envolveram dois trabalhadores, num caso que segue agora em investigação pelo Ministério Público.

GNR descobre 600 mil euros em tabaco ilegal

A GNR deteve três homens, com idades entre os 19 e os 54 anos, numa operação realizada em Guimarães, que resultou na apreensão de cerca de dois milhões de cigarros sem estampilha fiscal obrigatória e sem documentação que comprovasse a sua origem legal.

De acordo com a autoridade, os suspeitos estão indiciados pelo crime de introdução fraudulenta no consumo, tendo a ação ocorrido na passada quarta-feira.

O valor comercial da mercadoria apreendida ultrapassa os 622 mil euros, sendo que a sua colocação no mercado poderia representar um prejuízo de cerca de 449 mil euros para o Estado, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC).

 

Além do tabaco, os militares da GNR apreenderam ainda o veículo utilizado no transporte da carga ilícita e três telemóveis.