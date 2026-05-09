É de Vila do Conde peregrino que morreu atropelado por Alfa Pendular

Um homem de 66 anos, natural de Vila do Conde, morreu esta sexta-feira na sequência de um atropelamento ferroviário ocorrido na passagem de nível do Loreto, nos arredores de Coimbra.

A vítima, Acácio Campos, residente na freguesia de Bagunte, em Vila do Conde, participava numa peregrinação a pé rumo a Fátima quando foi atingida por um comboio Alfa Pendular.

O peregrino seguia integrado num grupo com cerca de 60 pessoas. Segundo as informações conhecidas, alguns elementos já tinham atravessado a linha férrea, enquanto outros aguardavam a possibilidade de o fazer, no momento em que ocorreu o acidente.

O embate foi violento e provocou ferimentos fatais. Os meios de socorro deslocaram-se rapidamente ao local, mas já não foi possível salvar a vítima.