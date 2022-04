É oficial: Fim das máscaras entra em vigor no sábado

Para combater a vespa velutina, mais conhecida como vespa asiática, foram instaladas cerca de 350 armadilhas no concelho de Vila Nova de Famalicão. A colocação faz parte de uma estratégia integrada e coordenada pela Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), que tem como objetivo a prevenção, controlo e erradicação da espécie.

As armadilhas, devidamente identificadas, foram distribuídas por todo o território famalicense, havendo uma por cada um km2 e a cerca de 1,5 metros de altura, em lugares sombrios. Vão permanecer nos locais até ao final do mês de maio. A recolha de vespas velutinas capturadas decorrerá com uma periodicidade quinzenal, altura em que se procederá à substituição do líquido do isco atrativo.

Foram distribuídas cerca de 2500 armadilhas seletivas e atrativos alimentares pelas equipas técnicas dos municípios que integram a CIM do Ave, entre eles, Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela, num projeto apoiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Este sistema tem como objetivo a captura do maior número de vespas fundadoras de ninhos durante a primavera, período no qual elas saem do estado de hibernação. A partir de maio, este método deixa de ser utilizado, dado que estas vespas permanecem no ninho e apenas as obreiras saem para recolher material vegetal e alimentos.