É oficial: Já foi decidido o dia e hora para o Famalicão x Sporting

No passado fim de semana, a Didáxis obteve tripla vitória nos campeonatos nacionais da II e III divisões por equipas e no campeonato distrital coletivo.

Na 2.ª Divisão – Série A, a equipa A do Clube de Xadrez A2D visitou a sede da equipa A do GX do Porto e alcançou a segunda vitória por 3,5 -0,5. Quando ainda faltam disputar 5 sessões, a jovem equipa famalicense ocupa um confortável 5.º lugar, o que lhe permite assegurar para já a manutenção.

A equipa A foi formada por Luís Romano (Capitão), João Romano, Inês Silva e João Pedro Afonso.

A equipa B do Clube de Xadrez A2D recebeu e venceu a equipa vianense do ADC Perre A, arrancando uma vitória por 2,5-1,5. Este encontro foi muito equilibrado, registando-se 3 empates nos três primeiros tabuleiros. Artur Lemos foi decisivo ao alcançar uma vitória convincente perante Duarte Fonte. Esta equipa B foi formada por Emanuel Fernandes (Capitão), José João Pinto, Marco Pereira e Artur Lemos.

Quando ainda faltam disputar 3 sessões, a equipa famalicense, que mistura juventude com veterania, ocupa um confortável 4.º lugar, o que lhe permite sonhar com a liderança da prova, já que na próxima sessão, dia 13 de abril, vai deslocar-se a Braga para defrontar o líder AX Cidade Curiosa A.

Finalmente, no Campeonato Distrital Coletivo, a equipa C do CX A2D venceu por 3,5-0,5 a equipa D do Vitória Sport Clube. Com três vitórias e um empate, numa equipa que também mistura juventude com experiência, o CX A2D C ocupa o 2.º lugar o que lhe permite sonhar com a conquista do 7.º título distrital absoluto coletivo (2006, 2010, 2016, 2017, 2019, 2020) nos seus 20 anos de história. A equipa C foi formada por Fernando Silva, Eduardo Viana (Capitão), Diogo Lopes e Duarte Abreu. A equipa B da AX Cidade Curiosa lidera isolado este Torneio com 4 vitórias em 4 jogos e na próxima sessão, dia 13 de abril, vai receber a equipa famalicense CX A2D C, o que promete ser um encontro decisivo para a atribuição do mais importante título coletivo distrital.