Sociedade

É oficial: Parlamento aprova proibição de redes sociais a menores de 16 anos

A Assembleia da República deu hoje luz verde, na generalidade, a uma proposta do PSD que pretende impor restrições ao uso de redes sociais por menores de 16 anos.

A iniciativa recebeu apoio de PSD, PS, PAN e JPP, enquanto Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. CDS-PP, PCP, Livre, Bloco de Esquerda e o deputado socialista Miguel Costa Matos abstiveram-se. O diploma segue agora para análise e alterações em comissão parlamentar.

O texto prevê que só jovens com 16 ou mais anos possam criar contas em plataformas como Instagram, TikTok ou Facebook. Entre os 13 e os 16 anos, o acesso só poderá acontecer mediante autorização parental devidamente confirmada.

Deixe um comentário

Alfa para Lisboa encontra-se suspenso devido ao mau tempo

A circulação de comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte, entre Porto e Lisboa, encontra-se suspensa devido ao mau tempo, anunciou a CP – Comboios de Portugal.

Mantêm-se apenas alguns serviços regionais, como entre Entroncamento e Soure, Coimbra–Aveiro–Porto e Tomar–Lisboa.

O mau tempo afeta também outras linhas, incluindo a Beira Baixa, Beira Alta, Cascais, Douro, Oeste e os Urbanos de Coimbra, com suspensões e perturbações em vários troços, como a Linha do Douro entre Régua e Pocinho e partes das linhas da Beira Baixa e do Vouga.

A CP recomenda que os passageiros consultem os horários atualizados no site oficial antes de se deslocarem às estações.

Solidariedade: Famalicense organiza recolha de bens para animais das zonas mais afetadas pelo mau tempo

O famalicense Paulo Lopes vai deslocar-se, no próximo fim de semana, às zonas mais afetadas pelo mau tempo na região Centro do país, com o objetivo de prestar apoio aos animais atingidos pelo mau tempo.

Através das redes sociais, Paulo Lopes lançou um apelo à solidariedade da comunidade, sublinhando que “todas as vidas contam” e que este é o momento de fazer a diferença. A iniciativa pretende recolher bens essenciais para cães e gatos que ficaram em situação de maior vulnerabilidade.

Entre os donativos mais necessários estão patê, ração júnior e ração para adulto, bem como mantas e comedouros.

Os contributos podem ser entregues até sexta-feira, 13 de fevereiro, na Rua Alberto Sampaio, edifício Vilalta n.º 127 – loja 1 (Marbel – Florista), em Calendário, Vila Nova de Famalicão, entre as 9h e as 21h.

Os interessados podem ainda obter mais informações ou articular a entrega através dos contactos 969371169, 919268119 e 915070333.

Portugal proíbe redes sociais a menores de 16 anos

Os menores de 16 anos poderão deixar de ter livre acesso às redes sociais em Portugal. O Parlamento debate e vota esta quinta-feira um projeto de lei apresentado pelo PSD que impõe novas regras para a utilização destas plataformas por crianças e jovens.

De acordo com o diploma, o acesso a redes como Instagram, TikTok ou Facebook só será permitido a partir dos 16 anos. Entre os 13 e os 16, os utilizadores terão de apresentar consentimento parental expresso e devidamente verificado. Apesar de a legislação atual já impedir o acesso a menores de 13 anos, não existem mecanismos eficazes de controlo de idade.

A proposta prevê que a confirmação da idade seja feita através da Chave Móvel Digital e obriga ainda as plataformas a criarem sistemas de verificação quando estejam em causa conteúdos potencialmente prejudiciais, como jogos online, apostas ou partilha de vídeos.

O projeto deverá contar com o apoio do PS, que reconhece a necessidade de proteger os jovens face aos riscos associados às redes sociais. Ainda assim, os socialistas admitem discutir alterações na especialidade, sobretudo quanto ao modelo de autorização parental e ao papel das entidades reguladoras.

A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Comunicações e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, podendo as coimas atingir os dois milhões de euros ou 2% do volume de negócios anual mundial das empresas.

O Chega ainda não divulgou a sua posição. Já o Livre e a Iniciativa Liberal saudaram o debate, mas apontaram reservas ao diploma, tendo a IL anunciado que votará contra.

Projeto “Astronauta por um Dia” regressa e conta com jovem famalicense como embaixador

Estão abertas até 1 de março as candidaturas para a edição de 2026 do programa “Astronauta por um Dia”, da Agência Espacial Portuguesa, que dá a estudantes a oportunidade de experimentar a sensação de gravidade zero em voos parabólicos.

O programa destina-se a alunos entre os 14 e os 18 anos, a frequentar o ensino básico e secundário até ao 11.º ano no próximo ano letivo. A inscrição é feita online, através do site oficial do projeto, e inclui o envio de um formulário e de um vídeo de motivação com duração máxima de 45 segundos. O voo realiza-se a 20 de setembro, na ilha de Santa Maria, nos Açores.

Nesta edição, ganha destaque o jovem famalicense Guilherme Gärtner Guimarães, aluno do Colégio Dom Diogo de Sousa, que foi finalista em 2025 e assume agora o papel de Embaixador Zero-G, levando o projeto às escolas e partilhando a experiência vivida com outros estudantes. O jovem participa também, a 27 de fevereiro, no Encontro Ciência e Espaço, na Universidade do Minho.

Demitiu-se a Ministra da Administração Interna

Demitiu-se Maria Lúcia Amaral, Ministra da Administração Interna. A demissão foi conhecida na noite desta terça-feira e aceite pelo Presidente da República.

Maria Lúcia Amaral diz que deixou de ter condições pessoais e políticas para se manter no cargo.

Famalicão: Derrocada de casa devoluta em Cavalões

Parte de uma casa devoluta, localizada na freguesia de Cavalões, em Famalicão, ruiu.

O incidente aconteceu esta terça-feira, na Rua de São Veríssimo.

O local foi isolado, de forma a não comprometer a segurança de peões e veículos.

Não há informação de que desta situação tenham resultado feridos.