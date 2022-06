É oficial: Rui Fonte assina por duas épocas com o FC Famalicão

O avançado, de 32 anos, assinou com o FC Famalicão para as próximas duas épocas. Rui Fonte é um jogador com vasta experiência no patamar mais elevado do futebol português, no qual soma mais de 100 jogos ao serviço de GD Estoril Praia, SC Braga, Belenenses e Vitória FC.

Do currículo, destacam-se a conquista de duas Taças de Portugal e duas Taças da Liga, a participação em jogos das competições europeias e, também, passagens pelo futebol inglês, espanhol e francês.

«Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. O projeto do clube e a ambição demonstrada pela administração convenceram-me e, agora, pretendo retribuir essa confiança com muito trabalho», referiu. Espera ajudar com golos «e transmitir aos meus colegas a experiência que adquiri em vários clubes e países», garantiu, mostrando-se expectante e entusiasmado com o apoio fervoroso dos adeptos.