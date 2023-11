O final de tarde desta quarta-feira fica marcado por dois atropelamentos em Vila Nova de Famalicão.

O primeiro foi registado cerca das 17h20, numa das passadeiras da Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, e o segundo, uma hora depois (18h20), na Avenida Marechal Humberto Delgado.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram assistidas pelas corporações de bombeiros da cidade e transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.