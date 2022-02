É oficial: Vai haver Festa das Cruzes em Barcelos

São cada vez mais os portugueses que, ao fim de semana, optam por visitar o país vizinho e abastecerem o veículo.

Com a diferença cada vez maior do preço dos combustíveis, Tui acaba por ser uma atração para a população portuguesa que, para além de fazer compras no Outlet, acaba por encher o depósito no posto de combustível da superfície comercial.

Recorde-se que, em Portugal, na próxima segunda-feira, está prevista mais uma subida do preço do gasóleo e gasolina.