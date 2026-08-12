A procura por óculos de proteção para acompanhar o eclipse solar está a ser intensa em Famalicão, com as farmácias a ficarem sem exemplares disponíveis em poucos dias.

Apesar da escassez, ainda é possível encontrar óculos próprios para a observação do fenómeno. Esta quarta-feira à tarde, a Cidade Hoje encontrou algumas unidades à venda no espaço de jornais e revistas do Pingo Doce, junto ao Estádio Municipal de Famalicão.

Durante a tarde, ainda haviam algumas unidades em stock, embora em quantidade limitada.

A recomendação passa por utilizar apenas óculos certificados para observação solar, uma vez que olhar diretamente para o Sol pode provocar lesões graves e permanentes nos olhos.