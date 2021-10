Economia: Combustíveis devem manter preços na próxima semana

Afinal, os preços dos combustíveis não deverão sofrer alterações na próxima semana, apurou a MultiNews junto de fontes do sector. No entanto, esta quinta-feira, a SIC Notícias avançou, também após consultar fontes do setor, que o preço do gasóleo poderia aumentar meio cêntimo por litro.

A confirmar-se a manutenção nos preços, será a primeira vez em nove semanas que o gasóleo não sobe. No caso da gasolina, será a primeira vez em um mês.

Os preços dos combustíveis em Portugal têm registado uma trajetória ascendente: o gasóleo já subiu 38 vezes e desceu apenas oito desde o início do ano; a gasolina, aumentou 30 vezes e recuou apenas sete desde janeiro.

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado alertas e protestos dos mais diversos setores da economia portuguesa.