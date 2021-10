Economia: ROQ Laser marca presença em feira na Suécia

De 9 e 12 de novembro, a ROQ Laser, empresa famalicense com sede em Oliveira S. Mateus, marca presença na Elmia Subcontractor 2021, que decorre em Jönköping na Suécia.

«A participação da ROQ Laser em feiras como a Elmia perpetua o nosso compromisso para com um crescimento contínuo e sustentável, conquistando uma fatia cada vez maior deste segmento do mercado europeu», analisa Fernando Pinto, CEO da empresa.

Fundada em 1999, é uma empresa industrial europeia com mais de 150 colaboradores, com uma área produtiva de 8000 m2 e equipamentos diferenciadores espalhados pelos seus 10 departamentos. Com uma vasta experiência na metalomecânica e munida de equipamentos e instalações modernas, fornece um serviço completo, desde o projeto ao produto final, com uma forte integração de soldadura, acabamentos e assemblagem.

A ROQ LASER opera segundo a metodologia Kaizen e investe na melhoria contínua dos seus colaboradores e processos. Destaca-se pela capacidade diferenciadora a nível da engenharia, que garante o know-how, vanguarda e qualidade da produção e serviços prestados.