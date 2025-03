Edição número 25 da corrida Famalicão-Joane ainda com inscrições a um preço especial

Esta quinta-feira, 50 anos depois da sua fundação, o Grupo Recreativo de Gavião vai inaugurar a sua sede social. O clube fala de meio século «de dedicação, união e compromisso. Mais do que uma data, este é um marco na nossa história, um testemunho de todas as conquistas, desafios superados» e laços construídos ao longo dos anos. «E nada poderia ser mais simbólico do que assinalar este aniversário com a inauguração da nossa nova sede – um espaço que representa não apenas crescimento, mas também um compromisso renovado com todos aqueles que fazem parte desta grande família».

A cerimónia, que terá lugar pelas 21 horas, no Parque das Ribeiras, em Gavião, conta com a presença de associados, amigos e parceiros do clube. Será realizado o tradicional corte do bolo comemorativo «para brindarmos a esta jornada»

O Grupo Recreativo de Gavião tem na atualidade as secções de futsal, atletismo, BTT e motas antigas.