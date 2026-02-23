Eixo Atlântico coloca a habitação, a imigração e o combate à pobreza como prioridades para 2026

O acesso à habitação, os fluxos migratórios e o combate à pobreza e à exclusão social são as principais preocupações dos membros do Eixo Atlântico, entre eles a Câmara Municipal de Famalicão. A reunião da Assembleia geral, onde estes temas foram debates, aconteceu no dia 19 de fevereiro, com as 41 entidades que integram a organização.

Estes temas debatidos marcam a agenda de trabalho do Eixo Atlântico para este ano, aprovada durante a reunião. Assim, o programa de atividades para 2026 procura reforçar a coesão social e territorial, mas também a cooperação internacional, através de parcerias e diálogo.

O programa organiza-se em torno de três grandes eixos: sustentabilidade urbana, desenvolvimento económico e desenvolvimento social. O objetivo é reduzir desigualdades e prevenir situações de pobreza nos municípios do Eixo Atlântico.

A Assembleia Geral ratificou também o orçamento para 2026, que ascende a cerca de 5,5 milhões de euros, bem como as contas e o relatório de gestão correspondentes ao exercício anterior. O programa aprovado inclui atividades culturais, educativas e desportivas, juntamente com iniciativas de inovação social e turismo policêntrico e de autor.

No plano internacional, foi reforçada a estratégia de cooperação, consolidando relações com cidades da América Latina, Cabo Verde, México, Cuba e Argentina, e fortalecendo os laços com a AECID e o Instituto Camões.