Eleições em Ribeirão: Leonel Rocha vence com maioria absoluta

A equipa sénior da AD Ninense recebeu, este sábado, a taça fair-play da AF Braga.

Não é a primeira vez que acontece, mas o clube considera que o “respeito e a ética são as coisas mais importantes que existem na vida e esses são os valores que o nosso clube transmite todos os dias aos nossos atletas”

Por isso, “obrigado à nossa equipa sénior – treinada por Mário Jorge – por ter demonstrado dentro de campo os valores mais importantes do nosso clube”.

Esta é a mais recente conquista do Ninense. Recentemente renovou a certificação de 3 estrelas da Federação Portuguesa de Futebol e foi presenteado com a Bandeira da Ética no Desporto.

A entrega do troféu pela AF Braga decorreu na tarde deste sábado na Festa do Futebol Distrital, que decorreu em Vizela.

O vereador do Desporto na Câmara Municipal de Famalicão, Pedro Oliveira, esteve nesta jornada desportiva.