Eleições Legislativas 2025: Saiba quando pode inscrever-se para o voto antecipado

A concelhia do CDS-PP aprovou, em Plenário Concelhio, o acordo com o PSD para a reedição da coligação autárquica que já dura desde 2001. O plenário do PSD é esta segunda-feira, 24 de março.

Segundo o presidente do CDS-PP, Hélder Pereira, o acordo aprovado segue na linha do que foi estabelecido em 2001.

Na reunião do CDS-PP, que ocorreu no dia 20 de março, Hélder Pereira disse tratar-se de um «acordo que se renova centrado naquilo que é a nossa vontade de continuar a trabalhar com o PSD, mas sobretudo para os famalicenses, centrados em corporizar um projeto eleitoral que seja mobilizador e que assegure a Famalicão condições de governabilidade, com ambição, visão estratégica e futuro para o concelho».

Recorde-se que estes dois partidos estão coligados e a governar o município de Famalicão desde 2001. Começou com Armindo Costa (três mandatos) e manteve-se com Paulo Cunha (dois mandatos) e Mário Passos (1 mandato). Neste mandato, o CDS-PP tem dois vereadores (Ricardo Mendes e Hélder Pereira). Estão também juntos na Assembleia Municipal, onde o presidente é do CDS-PP (João Nascimento) e nas Juntas de Freguesia.

A proposta centrista foi aprovada por unanimidade, «o que se realça, por existir um consenso claro de que esta coligação se tem renovado, traçado novas metas e projetos e servido Vila Nova de Famalicão», destacou Hélder Pereira. O também vereador (com a pasta do Ambiente) adiantou que o acordo não é um mero formalismo, «mas consequência do muito trabalho que já tem sido feito com a concelhia do PSD, com a sua presidente e com a Comissão Autárquica que definimos para preparar as eleições que se avizinham».