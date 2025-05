Eleições Legislativas: Inscrições para o voto antecipado abriram hoje

Começa esta segunda-feira, 5 de maio, a peregrinação anual dos “Peregrinos de Vila Nova de Famalicão” ao Santuário de Fátima. A partida está marcada para as 20h45, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Este ano, o grupo é composto por 130 pessoas, entre caminhantes e equipa de apoio. A caminhada, feita com muita fé e entreajuda, já é uma tradição para alguns elementos do grupo.

A logística inclui um camião com chuveiros, viaturas de apoio, carrinha frigorífica para alimentos e uma viatura dos bombeiros. As refeições são feitas no caminho e o grupo monta as suas próprias estruturas para dormir.