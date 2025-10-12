Concelho

Eleições: Mais de 121 mil pessoas podem votar hoje em Famalicão

As urnas estarão abertas até às 19h00 deste domingo, 12 de outubro, para as Eleições Autárquicas em Vila Nova de Famalicão. O concelho conta com 121 607 eleitores, distribuídos por 145 secções de voto nas 39 freguesias.

O período de voto antecipado terminou na passada terça-feira, tendo 156 eleitores já exercido o seu direito de voto. A maioria fê-lo por motivos profissionais, mas também participaram sete estudantes, quatro pessoas internadas em unidades de saúde e dezassete reclusos.

Deixe um comentário

Famalicão: Carro parado horas na berma da variante escondia casal embriagado que fazia uma “sesta”

Um homem e uma mulher, com cerca de 50 anos, foram encontrados embriagados no interior de um automóvel que esteve parado durante várias horas na berma da variante nascente de Famalicão, nas proximidades do posto de abastecimento da PRIO, em Calendário, Famalicão.

O veículo, imobilizado junto à via e com visíveis danos na parte dianteira, levantou suspeitas de que pudesse ter estado envolvido num acidente pouco antes de ser ali deixado.

Os Bombeiros Famalicenses foram acionados e, à chegada ao local, encontraram o casal a dormir nos bancos traseiros do carro, sob visível estado de embriaguez.

A PSP foi também chamada ao local para registar a ocorrência.

Famalicão: Burlão do multibanco do Louro diz ter devolvido dinheiro, mas vítima desmente

A Cidade Hoje conseguiu chegar ao contacto com o homem apontado como responsável por um esquema de burla na venda de bilhetes de futebol, denunciado há cerca de um mês.

O contacto foi feito por e-mail, onde o alegado burlão afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. Garantiu ainda que, no caso relatado pela Cidade Hoje, já teria procedido à devolução dos 200 euros pagos pela vítima. No mesmo contacto, o homem ( que nunca se identificou ) apelou à remoção da reportagem anteriormente publicada.

Contudo, o lesado confirmou à Cidade Hoje um novo contacto por parte do mesmo indivíduo, mas garantiu que o dinheiro não foi devolvido, ao contrário do que o alegado burlão afirmou.

Recorde-se que o caso envolveu a venda de bilhetes para jogos de futebol através da aplicação Telegram, com pagamento feito por MBWay. O burlão chegou a enviar um bilhete digital que se revelou falso e levantou o valor de 200 euros numa caixa Multibanco do Millenium BCP, no Louro, em Famalicão.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em armazém de materiais de construção

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram, na tarde deste sábado, acionados para um incêndio num armazém de materiais de construção, localizado face à estrada nacional, na freguesia do Louro, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, e de acordo com fonte do socorro, o alerta para o fogo chegou às 12h40. Chegados ao local, os bombeiros depararam-se com um foco de incêndio em telas, já controlado por pessoal afeto à empresa.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Debate Autárquico Cidade Hoje ultrapassa as 58 mil visualizações só no facebook

O debate autárquico de Famalicão que reuniu todos os candidatos à Câmara Municipal, gravado esta quarta-feira em Ribeirão e emitido 24 horas depois, alcançou mais de 58 mil visualizações só no facebook. A maioria ( 92,3% ) teve origem em seguidores da página Cidade Hoje, sendo o restante proveniente de recomendações e partilhas.

Importante ressalvar que os dados aqui apresentados são fornecidos pelo Meta Business do Facebook, referem-se apenas à transmissão nesta rede e não incluem as audiências da emissão na rádio nem na rede social Instagram. Nesta última, o número médio de pessoas a assistir em simultâneo rondou os 200 utilizadores.

Importa ainda sublinhar que todo o tráfego obtido foi orgânico, sem qualquer investimento em promoção paga, o que evidencia o interesse genuíno do público no debate e na discussão política autárquica.

A Cidade Hoje, responsável pela organização e transmissão do debate, é o meio de comunicação social de Famalicão com maior número de seguidores e subscritores nas plataformas onde está presente ( Facebook, Instagram e YouTube ), o que consolida a sua posição como principal referência informativa do concelho no meio digital.

Famalicão: CDU defende mais apoio para os bombeiros e criação das Unidades Locais de Proteção Civil

A CDU propõe reforçar o socorro, a prevenção e a valorização dos Bombeiros Voluntários no concelho através de mais apoio e da criação de Unidades Locais de Proteção Civil em várias freguesias.

Começa por realçar que Famalicão tem três corporações de bombeiros com um trabalho exemplar, para as quais pede mais apoio financeiro. Para os voluntários, a CDU diz que é preciso proporcionar aos voluntários condições para a prática de exercício físico. A CDU acredita que esta medida vai incentivar a entrada de novos voluntários, reforçar a resistência física dos bombeiros e prevenir lesões musculoesqueléticas, frequentes em operações de maior exigência.

Quanto à criação de Unidades Locais de Proteção Civil em freguesias com maior área florestal, concentração industrial ou historial de ocorrências, a proposta da CDU é que estejam equipadas e formadas para realizarem uma primeira intervenção em incêndios, acidentes e situações de emergência médica.

A CDU pretende capacitar os operacionais destas unidades com formação em Suporte Básico de Vida e no uso de Desfibrilhadores Automáticos Externos, para uma resposta imediata e eficaz até à chegada dos meios de socorro mais diferenciados.

Esta força partidária, que tem Sílvio Sousa como candidato à Câmara, defende que «todos os famalicenses e todos os que circulam no concelho merecem o melhor socorro, independentemente do local onde se encontrem. Queremos um concelho mais resiliente, preparado e solidário», destaca.

No que diz respeito aos incêndios rurais e florestais, a CDU reforça que o combate é apenas uma parte do problema e que o verdadeiro foco deve estar na prevenção e no ordenamento do território. «É no inverno que se combatem os incêndios do verão», afirma a CDU, defendendo um planeamento sustentado e intervenções preventivas durante todo o ano.

Famalicão: Abertas inscrições para as 3 Horas Resistência BTT GR Gavião

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Recreativo de Gavião organiza uma das etapas do Campeonato Concelhio 3 Horas de Resistência BTT. A prova está marcada para o dia 26 de outubro, entre as 9 e as 12 horas, e tem o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, da Junta de Freguesia de Gavião e de várias empresas.

Esta jornada de BTT conta com a presença de centenas de atletas e equipas vindas de vários pontos da região e do país. As 3 Horas de BTT Gavião by Vieira de Castro promete aliar o desporto, a natureza e a boa disposição, num percurso desafiante e preparado ao detalhe, quer para os participantes quer para o público.

As inscrições já se encontram abertas e podem ser realizadas exclusivamente através do link: https://sinctime.com/evento/322