Sociedade

Eleições Presidenciais deverão estar marcadas para 18 de janeiro

A SIC avança que o Presidente da República está prestes a definir 18 de janeiro de 2026 como a data das eleições presidenciais.

Na Feira do Livro de Lisboa, em julho, Marcelo Rebelo de Sousa tinha admitido a possibilidade de não avançar com o dia 25 de janeiro, a primeira data apontada, ponderando antecipar o escrutínio em uma semana.

A eventualidade de uma segunda volta é um dos fatores que estará a influenciar a decisão presidencial, que deverá ser anunciada até meados de novembro.

Até agora, são conhecidos seis candidatos à corrida para Belém: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António José Seguro, António Filipe, Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo.

Deixe um comentário

Maratona Fotográfica juntou 60 participantes em Famalicão

As ruas de Vila Nova de Famalicão receberam este sábado, 13 de setembro, a 13ª edição da Maratona Fotográfica, organizada pela Associação Caixa de Imagens (ACI).

Participaram cerca de 60 fotógrafos vindos de várias zonas do país, do Porto ao Estoril, passando por Lisboa e Fafe. O desafio consistiu em captar a cidade através de oito temas fotográficos que exploraram recantos, pessoas e detalhes do território famalicense.

Este ano foram atribuídos 2.200 euros em prémios. Além das distinções principais, foi criado o Prémio ValorPneu, em parceria com a Continental, que distinguiu imagens criativas sobre a vida e a “nova vida” dos pneus.

“O balanço não podia ser mais positivo. Desde 2011 assumimos este desafio e queremos continuar a honrar a Maratona. Ficamos de coração cheio ao ver o entusiasmo dos participantes e o apoio dos parceiros. Isso motiva-nos a fazer sempre mais e melhor”, afirmou o presidente da ACI, António Lima.

As melhores imagens seguem agora para apreciação do júri. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá entre outubro e novembro.

Preços dos combustíveis não alteram na próxima semana

De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem manter o preço na próxima semana, de 15 a 21 de setembro, não havendo alterações.

Isto, depois da subida de até 2 cêntimos registada na semana anterior.

Famalicão: “Mamãs saudáveis” já ajudou mais de 100 mulheres no pré e pós-parto

Mais de uma centena de mulheres famalicenses já participaram no programa municipal “Mamãs saudáveis”, criado em 2023 com o objetivo de proporcionar atividade física regular e gratuita para todas as grávidas residentes no concelho.

O programa divide-se em duas vertentes, o período pré-parto, para todas as mulheres a partir do segundo trimestre de gravidez, e período pós-parto, para mulheres em período de recuperação até aos 12 meses após o parto.

Foi o caso de Ana Luísa Silva, atualmente a frequentar as aulas de pós-parto. Iniciou o programa às 20 semanas de gestação e admite que “ter-me mantido ativa durante a gravidez permitiu que o meu corpo não perdesse capacidades que vejo, muitas das vezes, outras grávidas a perderem”. A participante garante ainda que “graças a isso, tive um parto natural e uma recuperação fáceis. Sei que fez toda a diferença”.

A participação no projeto durante o período gestacional traz benefícios como a melhoria da função cardiovascular e a redução de efeitos indesejáveis durante a gravidez como cãibras, edemas e fadiga. Já no período pós-parto permite controlar o ganho de peso obtido durante a gravidez, reduzir o risco de depressão, aumentar a autoestima e a manutenção de um estilo de vida saudável.

O “Mamãs Saudáveis” é desenvolvido nos complexos municipais das piscinas de Oliveira São Mateus, Ribeirão e Joane e ainda nos núcleos do projeto municipal “Famalicão em Forma”.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, sendo que todas as participantes estão isentas do pagamento de mensalidade, tendo apenas que pagar a taxa de inscrição e o seguro. O programa abrange também residentes de outros concelhos, mediante o pagamento de um valor mensal.

Famalicão: Despiste faz um ferido e corta N206 em Outiz

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste do automóvel onde seguia, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h50, na Avenida Jorge Reis.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Reformados recebem ‘extra’ partir desta segunda-feira

Mais de dois milhões de pensionistas vão ter um reforço no rendimento este mês. A partir desta segunda-feira, dia 8, o suplemento extraordinário de pensões (entre 100€ e 200€, consoante o valor da pensão) começa a ser pago juntamente com a prestação de setembro.

São abrangidos pensionistas da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações e do setor bancário. A maioria, cerca de 1,5 milhões de pessoas com pensões até 522,50€, receberá 200€.

Famalicão: Problema na rede de média tensão deixa freguesias de Avidos e Lagoa sem luz

A noite deste sábado fica marcada por um corte na rede de energia que afetou as freguesia de Avidos e Lagoa, em Famalicão.

Na origem do corte terá estado um problema que afetou a rede de média tensão, tendo comprometido o habitual fornecimento de energia nas duas freguesias famalicenses.

No terreno, e de forma a solucionar o problema, já se encontram as equipas técnicas.