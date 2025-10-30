Eleições presidenciais são a 18 de janeiro do próximo ano

“Construir Vila Nova”, o programa eleitoral da Iniciativa Liberal está, desde esta segunda-feira, disponível no site, redes sociais da Iniciativa Liberal Famalicão e através do seguinte link https://drive.google.com/file/d/1oCWKeVGi0tk_4-f3FrzYo1–7UjyHwsK/view?usp=drive_link

As propostas da IL para o ato eleitoral de 12 de outubro resultam «do contributo de vários membros e simpatizantes da IL Famalicão, bem como das propostas recolhidas no formulário digital disponibilizado aos famalicenses». O candidato à presidência da Câmara manifesta o seu «orgulho» por apresentar um programa eleitoral «que não aumenta a despesa da câmara municipal, devolve impostos aos famalicenses» e tem como «grande desígnio transformar os nossos jovens nos melhor preparados à escala nacional».

Em comunicado, Paulo Ricardo Lopes diz tratar-se «de um documento robusto que materializa o trabalho de meses e mostra que estamos preparados para assumir as responsabilidades que os famalicenses nos quiserem dar».

A candidatura da IL diz-se focada «em Construir Vila Nova, uma Vila Nova de Oportunidades, com uma câmara mais eficiente, menos impostos e tornar Famalicão um campeão nacional ao nível da educação».

Das várias medidas, a IL propõe o corte 20% no orçamento das grandes festas; a redução do IMI para a taxa mínima já em 2026; o reforço da aposta nas creches em parceria com as IPSS, começando por calcular o número de vagas em falta; a introdução de Literacia Financeira no 1º ciclo; tornar Famalicão “champions” nos licenciamentos; a defesa de uma PPP para a gestão do Hospital; a defesa da criação da área Metropolitana do Minho; e um Parque Infantil no Parque da Devesa.