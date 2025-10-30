País

Eleições presidenciais são a 18 de janeiro do próximo ano

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o dia 18 de janeiro de 2026 para as eleições presidenciais.

O Presidente da República assinou o decreto que fixa o ato eleitoral, o qual seguiu para publicação no Diário da República.

“Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou o Decreto que fixa as eleições presidenciais para domingo 18 de janeiro de 2026, o qual seguiu para publicação no Diário da República”, pode ler-se no site da Presidência.

 

Famalicão: Até às 12 horas, 25% dos famalicenses já votaram

Até às 12 horas deste domingo, 25 por cento dos eleitores famalicenses já exerceram o seu direito de voto nas Autárquicas 2025. Os dados são da CNE, com base numa amostragem em Joane e Gondifelos

As urnas estarão abertas até às 19h00 deste domingo, 12 de outubro. O concelho conta com 121 607 eleitores, distribuídos por 145 secções de voto nas 39 freguesias.

O período de voto antecipado terminou na passada terça-feira, tendo 156 eleitores já exercido o seu direito de voto. A maioria fê-lo por motivos profissionais, mas também participaram sete estudantes, quatro pessoas internadas em unidades de saúde e dezassete reclusos.

Famalicão: Programa da Iniciativa Liberal «não aumenta despesa e devolve impostos»

“Construir Vila Nova”, o programa eleitoral da Iniciativa Liberal está, desde esta segunda-feira, disponível no site, redes sociais da Iniciativa Liberal Famalicão e através do seguinte link https://drive.google.com/file/d/1oCWKeVGi0tk_4-f3FrzYo1–7UjyHwsK/view?usp=drive_link

As propostas da IL para o ato eleitoral de 12 de outubro resultam «do contributo de vários membros e simpatizantes da IL Famalicão, bem como das propostas recolhidas no formulário digital disponibilizado aos famalicenses». O candidato à presidência da Câmara manifesta o seu «orgulho» por apresentar um programa eleitoral «que não aumenta a despesa da câmara municipal, devolve impostos aos famalicenses» e tem como «grande desígnio transformar os nossos jovens nos melhor preparados à escala nacional».

Em comunicado, Paulo Ricardo Lopes diz tratar-se «de um documento robusto que materializa o trabalho de meses e mostra que estamos preparados para assumir as responsabilidades que os famalicenses nos quiserem dar».

A candidatura da IL diz-se focada «em Construir Vila Nova, uma Vila Nova de Oportunidades, com uma câmara mais eficiente, menos impostos e tornar Famalicão um campeão nacional ao nível da educação».

Das várias medidas, a IL propõe o corte 20% no orçamento das grandes festas; a redução do IMI para a taxa mínima já em 2026; o reforço da aposta nas creches em parceria com as IPSS, começando por calcular o número de vagas em falta; a introdução de Literacia Financeira no 1º ciclo; tornar Famalicão “champions” nos licenciamentos; a defesa de uma PPP para a gestão do Hospital; a defesa da criação da área Metropolitana do Minho; e um Parque Infantil no Parque da Devesa.

 

 

Saiba como proceder para votar antecipadamente nas eleições autárquicas de outubro

Os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral em território nacional que estejam impossibilitados de comparecer para votar no dia 12 de outubro podem inscrever-se para o voto antecipado.

Os estudantes, doentes internados ou presos (não privados de direitos políticos) devem inscrever-se até 22 de setembro, através do envio de requerimento ao presidente da Câmara do Município em que se encontram recenseados. O voto é recolhido entre 29 de setembro e 2 de outubro.

As pessoas que estejam impedidas de se deslocar à assembleia de voto no dia da eleição por motivos profissionais podem votar diretamente na Câmara Municipal entre os dias 2 e 7 de outubro.

Devem apresentar o documento de identificação civil (cartão de cidadão ou bilhete de identidade); o documento comprovativo do impedimento invocado, assinado pelo seu superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que comprove suficientemente a existência do impedimento ao normal exercício do direito de voto, consoante os casos.

Mais informações e requerimentos disponíveis no site da Comissão Nacional de Eleições em: www.cne.pt/content/eleicoes-autarquicas-2025.

 

Famalicão: Davide Vieira de Castro é o mandatário concelhio de Gouveia e Melo

Davide Vieira de Castro é o mandatário concelhio do almirante Henrique Gouveia e Melo na candidatura à Presidência da República. O empresário famalicense diz que o convite «é uma honra».

Aceitou ser mandatário porque vê no Almirante Gouveia e Melo «uma figura que se distingue pela sua dedicação à Pátria, pela liderança serena e pelo sentido de dever que demonstrou ao longo de toda a sua carreira. Foi o rosto da operação de vacinação nacional, que conduziu com rigor e eficácia num momento de enorme exigência para Portugal», realça Davide Vieira de Castro, em comunicado.

O mandatário escreve que a candidatura de Gouveia e Melo «não é um projeto de governo, mas sim um projeto de cidadania e de responsabilidade institucional»; diz que o candidato traz uma «visão de independência de equilíbrio e de defesa do interesse nacional». Acredita conseguir a adesão do eleitorado que valoriza a «transparência, a estabilidade e a defesa intransigente do interesse nacional».

Como seu mandatário concelhio, Davide Vieira de Castro assume o compromisso de levar «a mensagem a todos os cidadãos, ouvir as suas preocupações e garantir que o contributo da nossa terra seja considerado na construção de um Portugal mais coeso e unido».

Famalicão: Marcelo levou o CITEVE ao Bürgerfest

O CITEVE esteve no Bürgerfest – Festa dos Cidadãos que terminou este sábado, em Berlim, nos jardins da residência oficial do Presidente da República da Alemanha.

Esta festa celebra a integração, a cultura e a cooperação entre países, tendo Portugal como convidado de honra e o CITEVE esteve presente a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O stand do centro de investigação, com sede em VN Famalicão, deu a conhecer algumas das soluções desenvolvidas no projeto be@t-bioeconomia na têxtil, promovendo a ligação entre inovação e sustentabilidade e o conceito de moda responsável, “mostrando como o setor têxtil e do vestuário pode impulsionar uma transformação ecológica e social”.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou o stand do CITEVE no Bürgerfest, reforçando a relevância da inovação sustentável para o futuro da indústria. Também a Embaixadora de Portugal na Alemanha, Madalena Fischer e Rui Boavista Marques, representante do AICEP, visitaram o stand.