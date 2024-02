Elemento da SAD do Famalicão em estado grave depois de desacatos à porta do estádio

As esquadras da PSP de Famalicão, Braga, Guimarães e Barcelos estão sem operacionais. A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias, na sequência do adiamento do jogo entre o Famalicão e o Sporting, agendado para as 18h00 deste sábado.

De acordo com a mesma fonte, os agentes estarão a apresentar baixa médica para justificar a sua ausência do serviço.