Elétricos: serão a melhor opção para os veículos comerciais?

Com a economia apertada de hoje, todos nós estamos à procura de maneiras de cortar despesas. Cultivar uma horta em casa tem o potencial de reduzir a quantidade de dinheiro gasto em legumes e algumas frutas. Mas esse “potencial” depende dos custos envolvidos no cultivo das culturas, tipos e quantidades de vegetais cultivados, rendimentos derivados da horta e outros fatores. Então, a resposta para a pergunta acima é “sim” – é possível economizar dinheiro com uma horta em casa se feito corretamente.

É possível gastar uma pequena fortuna numa horta. O livro humorístico, “The $ 64 Tomato”, de William Alexander, discute a busca de um homem pela horta perfeita e como acabou por lhe custar $ 64 por tomate (entre outras coisas). Este número surpreendente, é o resultado de todos os custos de consumos (ferramentas e equipamentos, fertilizantes, pesticidas, água, etc.) associados à jardinagem. Esses custos podem aumentar rapidamente, mesmo para uma pequena horta. O truque para economizar dinheiro com uma horta é limitar os custos e maximizar o rendimento.

Vantagens de ter uma horta em casa

Embora economizar dinheiro possa ser um dos benefícios de cultivar uma horta – não vamos esquecer que existem outros também. As hortas são um meio potencial para aumentar nossa confiança na segurança alimentar. Sabemos de onde vem a comida e toda a história das plantas cultivadas nas nossas próprias hortas. Sabemos quais produtos químicos foram usados, sabemos quais pragas eram problemas e essencialmente eliminamos toda a cadeia de transporte que consome recursos para levar a comida ao nosso prato. E toda essa jardinagem é boa para nós. É uma ótima forma de exercício físico, e ainda não conheci um nutricionista que não pensasse que produtos frescos também são “bons para nós”!

Portanto, cultivar seus próprios vegetais pode ser recompensador, independentemente do potencial de economia. Mas com algumas dicas, é possível economizar algum dinheiro em uma ou duas contas de supermercado. Primeiro – você precisa conhecer alguns princípios básicos do cultivo de vegetais.

Noções básicas de cultivo de vegetais

Há uma grande variedade de vegetais que podem ser cultivados em diferentes solos e em diferentes climas. A localização da horta é crucial. Quase todos os vegetais precisam de sol pleno e solo bem drenado e rico em nutrientes. Podemos enriquecer o solo da nossa horta com bons substratos. A horta também deve estar localizada perto de uma fonte de água. Se a nossa horta poder produzir vegetais na estação fria e na quente é melhor para economizarmos.

Os vegetais da estação fria (cenoura, beterraba, alface, couve-flor, etc.) são plantados no início da primavera e colhidos no meio do verão. Os vegetais da estação quente (tomate, pimentão, berinjela, abóbora, etc.) são plantados depois que o perigo de geada passou e colhidos no início do outono. Com um planejamento adequado, é possível cultivar duas ou três safras em uma determinada área durante a estação de crescimento. Usar o mesmo espaço para duas ou mais culturas é chamado de plantio de sucessão. Outras técnicas, como o plantio intercalado e o plantio associado, são outras formas de fazer uso eficiente do espaço do jardim. Quanto mais eficientemente usarmos o espaço e os recursos da horta, maior será o potencial de economia.

Abaixo estão vários outros fatores importantes a serem considerados ao cultivar uma horta para economizar dinheiro.

Selecione vegetais que gosta. Isso é simples – provavelmente não cuidará de … ou comerá coisas de que não gosta. Portanto, não perca tempo nem dinheiro plantando-os no jardim.

Selecione vegetais que possam ser facilmente armazenados ou preservados. A seleção de vegetais que têm uma vida útil longa, ou que podem ser facilmente enlatados ou congelados é uma ótima maneira de esticar o dinheiro do supermercado. Batatas, cebolas, batatas-doces e abóboras podem ser armazenadas por vários meses quando armazenadas na temperatura apropriada. Outros vegetais, como feijão, tomate, pepino, beterraba e milho doce, podem ser conservados em conserva ou congelados. Preservar vegetais é uma ótima maneira de aproveitar os produtos “extras” no final do ano.

Selecione vegetais que são caros para comprar no supermercado. Para economizar dinheiro, cultive itens mais caros, como tomates e melões, ou grandes quantidades de vegetais que compra regularmente. Considere vegetais como feijão, beterraba, cebola, espinafre, brócolis, pimentão, cenoura, abobrinha, pepino, tomate, batata, alface, ervilha e acelga. Esses vegetais fornecem os maiores retornos sobre o investimento de espaço e tempo no jardim.

Faça alguma pesquisa e comece com um plano. Decida o que quer crescer e determine o que será necessário para ter sucesso. Planeje a horta no papel primeiro. Estabeleça uma rede de familiares, vizinhos ou amigos que possam ajudá-lo a responder às suas perguntas.

Pesquise e considere maneiras de reduzir seus consumos. Apanhar água da chuva para irrigação. Adicione composto e esterco bem apodrecido ao jardim para melhorar o solo e reduzir o uso de fertilizantes. Pratique os princípios do Manejo Integrado de Pragas para controlar insetos e doenças, reduzindo sua dependência de pesticidas. Comece com sementes de alta qualidade – a maioria é relativamente barata e pode ser armazenada por pelo menos um ou dois anos. Encontre maneiras de reutilizar recipientes, flats, estacas, laços, etc. Lembre-se de que economizar dinheiro com vegetais geralmente significa manter os custos o mais baixo possível enquanto ainda cultiva plantas produtivas.

Comece pequeno. Como muitas coisas, a jardinagem requer prática. As plantas exigirão rega regular, manutenção e colheita. Cultivar muitos vegetais diferentes em um grande jardim pode ser opressor para os novos jardineiros e pode levar ao fracasso. Limite-se a apenas alguns tipos de vegetais no primeiro ano. Quando se tornar mais confiante em suas habilidades e recursos, pode aumentar o tamanho de sua horta e cultivar uma variedade maior de culturas.

Finalmente, divirta-se ao cultivar os seus próprios vegetais. Incentive seus vizinhos a cultivar alguns vegetais também. Visitem as hortas uns dos outros e troquem “produtos extras” regularmente. É surpreendente como algo tão simples como uma horta pode impactar sua vida… e espero que seu bolso também!

Consulte algumas empresas especializadas em cultivos, como por exemplo a loja de cultivos Urbicult e informe-se sobre algumas coisas que podem potenciar as hortas caseiras de um modo barato. Também pode encontrar alguns artigos interessantes sobre como controlar o ph dos cultivos.

Aproveita o cupão de desconto na loja de cultivos Urbicult para comprar algumas coisas importantes para começares a tua horta em casa.