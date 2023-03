Elevador do Bom Jesus de Braga: O funicular mais antigo do mundo celebra 141 anos

A primavera começou oficialmente na passada segunda-feira, mas as temperaturas que estão por vir nos próximos meses parecem pertencer mais ao verão. De acordo com a previsão do Copernicus, o Programa de Observação da Terra da União Europeia, os meses de maio e junho serão mais quentes do que o habitual.

Já na próxima semana, as máximas em Portugal começam a subir e alguns locais podem chegar aos 31 graus Celsius. A primavera quente pode significar um início de verão mais ameno, de acordo com a previsão do Copernicus.

É importante lembrar que estas são apenas previsões e as condições meteorológicas podem mudar ao longo do tempo. No entanto, é sempre importante tomar as medidas adequadas para se proteger do sol e do calor, como beber água e usar protetor solar.