60 cêntimos de cada euro pago por um litro de gasóleo correspondem a impostos em Portugal. A afirmação é do presidente da Anarec, João Durão, que acusa o Governo de “ganhar dinheiro com os combustíveis” e de “mentir aos portugueses”.

O responsável pela Associação Nacional de Revendedores de Energia e Combustíveis considera que a carga fiscal está a deixar os postos portugueses em desvantagem face a Espanha.

Na zona de Caminha, a diferença pode chegar aos 30 ou 40 cêntimos por litro, levando muitos consumidores a atravessar a fronteira para abastecer na Galiza.

A Anarec pede ao Governo uma redução dos impostos sobre os combustíveis e mais fiscalização para travar o alegado contrabando diário entre Portugal e Espanha.