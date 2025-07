Em caso de acidente ou avaria peça ajuda sem sair do carro com a SOS Autoestrada

A Mercadona, empresa de supermercados, concluiu recentemente a entrega de alimentos aos Bancos Alimentares, fruto da campanha de doação monetária que decorreu nas suas lojas, de 30 de maio a 8 de junho, através da contribuição dos seus clientes.

As campanhas de apoio aos Bancos Alimentares decorrem duas vezes por ano nos supermercados Mercadona e visam apoiar as instituições locais nas zonas onde está presente. A iniciativa permite aos clientes realizar uma doação monetária, em múltiplos de 1€, no momento da compra, diretamente nas caixas de pagamento.

Os valores doados são depois integralmente convertidos em alimentos e entregues pela Mercadona, com base nas indicações dos Bancos Alimentares, que podem escolher a variedade e quantidade de produtos de acordo com as suas necessidades específicas. Este modelo contribui para um apoio mais eficiente e para a prevenção do desperdício alimentar.

Segundo Sofia Cardoso, Diretora de Relações Externas Norte e Responsabilidade Social, “Esta modalidade de colaboração com os Bancos Alimentares, através de donativo monetário convertido em alimentos, considera-se mais vantajosa pois permite ajustar as entregas às necessidades concretas de cada instituição.”

A Mercadona reforça assim o compromisso com a responsabilidade social e com o apoio às comunidades onde está presente, promovendo uma colaboração próxima e transparente com os Bancos Alimentares.