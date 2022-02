Em direto e ao minuto: F.C.Famalicão x C.D.Tondela

Prosseguem no Rio Ave as buscas pela mulher que está desaparecida desde a manhã desta sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

Rubina Peixoto de 39 anos reside em Oliveira S.Mateus e está agora a ser procurada na freguesia vizinha de Oliveira Sta Maria, na sequência do seu carro ter sido encontrado nas proximidades do Rio Ave.

Depois de, na manhã deste sábado, as autoridades terem batido as margens do rio, os trabalhos de busca continuam agora no leito do Rio Ave, com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave.