Em menos de uma semana PSP regista 47 acidentes com duas mortes e três feridos grave

A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, principal palco da arte e cultura do concelho, completa esta quinta-feira, 22 anos de atividade. «São mais de duas décadas de criação de projetos artísticos, de esforço contínuo de formação de públicos, de dedicação e serviço absolutos à cultura, às artes, aos artistas e à comunidade», escreve o seu diretor Álvaro Santos.

No programa especial para celebrar o aniversário, um dos protagonistas é Jorge Palma, com concerto marcado para a noite desta sexta-feira, às 21h30. Jorge Palma traz “Vida”, o seu novo trabalho de originais, para juntar aos muitos êxitos já conhecidos do cantor.

No domingo, com sessões às 15h00, 17h30 e 21h30, é projetado o filme de animação “Super Mário: O Filme”, no grande auditório, a pensar nos mais pequenos.

As comemorações do 22.º aniversário da Casa das Artes de Famalicão prosseguem na manhã de domingo, às 11h30, com o 6.º Ciclo de Concertos Promenade, onde atuará a Orquestra Sinfónica ESPROARTE (Escola Profissional de Arte de Mirandela). Sob a direção do maestro Gustavo Delgado e com Job Tomé a solista, serão interpretadas as obras: O Maestro e a Orquestra – Uma Paródia Laboral; Il Maestro di Cappella do compositor Domenico Cimarosa.

Teatro

“O Fim”, nos dias 9 e 10 de junho, às 21h30, é um espetáculo de teatro produzido pela Momento – Artistas Independentes, em coprodução com a Casa das Artes de Famalicão, Teatro Diogo Bernardes, Cineteatro Louletano, São Luiz Teatro Municipal e Teatro José Lúcio da Silva.

“O Fim” parte do encontro do texto inédito “A Velhice” de Gonçalo M. Tavares com o desejo da Momento – Artistas Independentes de trabalhar temas como a Morte, o Fim e a própria Velhice.

No dia 17 de junho, às 21h30, a proposta teatral é “20 de Novembro”, uma coprodução 11Zero2, Casa das Artes de Famalicão e Teatro Aveirense, com texto de Lars Norén, e encenação de Manuel Tur. Um espetáculo com referências à cultura juvenil e global dos videojogos e a interpretação crítica da sociedade ocidental que têm necessidade de um público mais vasto, de um público que se encontra para além das fronteiras da sua língua original.

No âmbito musical, referência, ainda, para a coprodução da Casa das Artes de Famalicão e da ACAFADO, com “Fado no Café da Casa”, no dia 8 de junho, às 21h30, no Café Concerto. Desta feira atuam Sara Sousa e Fernando João.

No dia 24 de junho, volta o cinema com “A Pequena Sereia de Rob Marshall”, com sessões às 15h00 e às 17h30, no grande auditório.

De 27 de junho a 2 de julho, às 21h30, no grande auditório é apresentado “àmostra – Circo contemporâneo”, numa coprodução do Instituto Nacional de Artes do Circo e Casa das Artes de Famalicão, onde será realizada a apresentação do primeiro trabalho profissional dos alunos finalistas do INAC. No total, são 22 apresentações de artistas oriundos de Portugal, Costa Rica, Grécia, Itália, Áustria, Noruega, Chile, França, Brasil e Israel.

O foyer da Casa das Artes exibe até 15 de julho, “Zeitgeist”, a exposição pintura de José António Passos e Raquel Fortes.